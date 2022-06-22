Озвучен вариант выхода ВС РФ на границы с Приднестровьем

22.06.2022  14:43 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Приднестровье, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

При попытке со стороны Украины и Молдавии заблокировать Приднестровье Россия может признать эту республику и оказать ей военную помощь, создав сухопутный коридор вдоль черноморского побережья.

Об этом в эфире радио «Аврора» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При попытке со стороны Украины и Молдавии заблокировать Приднестровье Россия может признать эту республику...

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«Там находятся 200 тысяч граждан России, там находится российская военная база и блокаду этих граждан и российской военно-морской базы Россия может расценить как геноцид по отношению к российскому населению в этом регионе. И в интересах пресечения этого геноцида Россия может начать военные действия.

Еще один вариант – Россия признает Приднестровье, как это было с Донецком и Луганском, заключает с ним договор и, при наличии такого договора, в случае блокады этой области со стороны Украины и Молдовы, Россия в связи с этим договором предпринимает меры по спасению Приднестровья проводя соответствующие действия Вооруженных сил», – заявил Сивков.

При этом, по мнению эксперта, в этом случае российская армия не будет штурмовать Одессу или Николаев, оставив эти города в полуокружении:

«Мы не будем заниматься взятием Одессы или еще чего-то. Одесса и Николаев, вероятнее всего, останутся просто полуокруженными, а мы выйдем просто на границы с Приднестровьем, обеспечим коммуникацию, прикрытие ее в обход Одессы и Николаева.

И далее будем обеспечивать наращивание там наших сил для возможного отражения агрессии, будем обеспечивать снабжение этого региона с опорой на вооруженные силы, с прикрытием со стороны вооруженных сил этой сухопутной коммуникации. Примерно такие действия могут ожидаться».

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