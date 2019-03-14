Озвучена шокирующая цифра украинских боевиков, оказавшихся за решеткой

14.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Воевавшие в Донбассе украинские добровольцы сидят в тюрьмах, в то время как некоторых перебежчиков из республик Донбасса освобождают от ответственности по программе СБУ.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной Рады заявил депутат Олег Ляшко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В так называемый день украинского добровольца он потребовал от украинского президента Петра Порошенко освободить из тюрем восемь тысяч добровольцев, находящихся в заключении якобы по надуманным обвинениям.

«Наша команда присоединяется к поздравлениям добровольцев, но в то же время мы обращаемся к президенту Порошенко с требованием подписать и дать амнистию восьми тысячам добровольцев, которые сегодня сидят по тюрьмам годами, многие из них по выдуманным обвинениям. Террористов и сепаратистов, которые переходят сюда по программе СБУ «Вернись домой», освобождают от ответственности.

Восемь тысяч украинских добровольцев, которые первыми пошли на фронт защищать страну, сегодня сидят по тюрьмам, в подавляющем большинстве ни за что. И мы их поздравляем. Лучшее поздравление для их семей – чтобы они были освобождены. Поэтому я обращаюсь к президенту: издать указы и освободить этих людей из тюрем», – сказал Ляшко.

Напомним, что среди так называемых добровольцев – боевики батальона “Торнадо”, виновные в изнасилованиях, грабежах и пытках мирных граждан.