«Озвученные Зеленским потери – это только те, кому выплатили гробовые» – укро-дипломат

Вадим Москаленко.  
06.04.2025 21:22
  (Мск) , Киев
Просмотров: 4169
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Свежемобилизованные в ВСУ штурмовики держатся на фронте, максимум, два дня.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину бывший сотрудник украинского посольства в США, политолог Андрей Телиженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Свежемобилизованные в ВСУ штурмовики держатся на фронте, максимум, два дня. Об этом на канале...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Почему Зеленский говорит 35 или 50 тысяч погибших? Потому что у него статистика – то, сколько выплатили людям. Не выплатили всем, кто лежит сейчас в земле, не выплатили их семьям, кому-то дали, активным, кому-то не дали, другие ждут и т.д.

Потому что у государства нет денег и возможностей это оплатить. И за что воевать? За то, что обещают в будущем ипотеку под 0%? Не будет, кому брать эту ипотеку. Потому что перемелют.

Если за год Залужный перемолол подготовленных за 8 лет ребят. Которых пропагандой, АнтиРоссией, под натовскими стандартами 8 лет готовили и в АТО, и за границей, и оружие давали. То какой мальчик, который только из университета, не знает ничего, только в игры-стрелялки играл, может пойти воевать? Его там за два дня», – сказал Телиженко.

«То, что происходит, штурмовиков за два дня российская армия просто уничтожает. Потому что с той стороны высокоподготовленная квалифицированная армия, которая работает в интересах своего государства.

А эти не понимают, за что они воюют. За то, что их потом продадут, за то, что их потом отдадут, передадут? В армии сегодня нет понимания, кто за что будет воевать дальше», – добавил бывший дипломат.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить