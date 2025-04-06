«Озвученные Зеленским потери – это только те, кому выплатили гробовые» – укро-дипломат

Свежемобилизованные в ВСУ штурмовики держатся на фронте, максимум, два дня.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину бывший сотрудник украинского посольства в США, политолог Андрей Телиженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Почему Зеленский говорит 35 или 50 тысяч погибших? Потому что у него статистика – то, сколько выплатили людям. Не выплатили всем, кто лежит сейчас в земле, не выплатили их семьям, кому-то дали, активным, кому-то не дали, другие ждут и т.д.

Потому что у государства нет денег и возможностей это оплатить. И за что воевать? За то, что обещают в будущем ипотеку под 0%? Не будет, кому брать эту ипотеку. Потому что перемелют.

Если за год Залужный перемолол подготовленных за 8 лет ребят. Которых пропагандой, АнтиРоссией, под натовскими стандартами 8 лет готовили и в АТО, и за границей, и оружие давали. То какой мальчик, который только из университета, не знает ничего, только в игры-стрелялки играл, может пойти воевать? Его там за два дня», – сказал Телиженко.