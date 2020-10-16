Озвучены цифры колоссальных небоевых потерь ВСУ за неделю

16.10.2020, Донецк, Сергей Вредников

ВСУ несут огромные небоевые потери, так как украинские боевики на Донбассе коротают перемирие, калеча себя и попадая в пьяные ДТП.

Об этом на брифинге рассказал официальный представитель УНМ ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря на предпринимаемые командованием ООС меры по предотвращению гибели и травматизма среди личного состава, небоевые потери противника продолжают расти.

По данным нашей разведки, за прошедшую неделю небоевые потери противника составили двенадцать человек, из которых трое погибли. В частности:

10 октября в результате неуставных взаимоотношений рядовому Легоступу из 54 бригады была отбита селезенка;

12 октября в результате перекачки колеса автомобиля ЗИЛ-130 сорванным стопорным кольцом убило рядового Наливайченко из 56 бригады;

13 октября на позициях 79 бригады в районе н.п. Марьинка ампутацию стопы в результате подрыва на НВУ получил сержант Перцев;

14 августа в результате ДТП после празднования «Дня защитника Украины» в районе н.п. Авдеевка погибли рядовой Антонюк и лейтенант Карманова из 54 бригады», – сообщил Басурин.

При этом он отметил, что украинское командование старательно скрывает небоевые потери: «За указанный период в официальных заявлениях украинской стороны не отмечено ни одного случая потерь в соединениях ООС».

Куда масштабнее в данном вопросе обстановка на подконтрольной Киеву Луганщине. По информации разведки НМ ЛНР, только за период с 10 по 15 октября 2020 года в частях и подразделениях ОТГ «Север» небоевые потери составили восемь боевиков погибшими и 34 травмированными.

«10 октября, на железнодорожной станции Рубежное, при осуществлении погрузки техники, в результате скатывания БМП с платформы погиб один военнослужащий 25 овдбр солдат Панченко, еще один получил травму.

12 октября во время разгрузки военной техники 80 одшбр прибывшей на замену 25 бригады ВСУ, с железнодорожной платформы в населённом пункте Рубежное из-за неумелых действий механика-водителя произошло опрокидывание танка. В результате несчастного случая бронемашина на смерть придавила солдата Иванкевич», – сообщил начальник Управления Народной милиции ЛНР полковник Ян Лещенко.

По его словам, д0анные происшествия случились по причине несоблюдения боевиками элементарных требований безопасности и самоустранения младшего командного состава при проведении погрузочно-разгрузочных работ.

«Кроме того, на фоне низкого морально-психологического состояния боевиков ВСУ, 13 октября, находясь на боевом посту в районе населенного пункта Муратово, военнослужащий 14 бригады ВСУ младший сержант Волоско, не выдержав постоянных издевательств и унижений со стороны своих сослуживцев, совершил суицид, произведя выстрел в голову из автомата АК-74», – добавил представитель ведомства.