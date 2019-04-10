Штаб Зеленского: Никаких переговоров с «террористами» ЛДНР

10.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Владимир Зеленский планирует продолжать прозападную политику Петра Порошенко, а не вести переговоры о мирном урегулировании конфликта в Донбассе с «террористами» ЛДНР, хотя прямые контакты с властями народных республик были предусмотрены Минскими соглашениями.

Соответствующие тезисы в ходе интервью Liga.net озвучили члены команды Владимира Зеленского – идеолог Руслан Стефанчук и эксперт штаба по экономическим вопросам Даниилом Гетманцевым, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пригласит Великобританию и США в нормандский формат. Команда готовит визиты к канцлеру Германии Ангеле Меркель, президенту Франции Эммануэлю Макрону и президенту США Дональду Трампу. Президент Зеленский готов к прямым переговорам с Россией при участии международных партнеров.

С боевиками террористических организаций ЛНР и ДНР переговоров не будет. Также Зеленский собирается вывести из переговорного процесса экс-главу АП Виктора Медведчука, как посредника между Украиной и Россией», – сообщило издание о планах комика.

Со ссылкой на инсайдеров также прогнозирутся такие назначения: МИД — экс-министр финансов Александр Данилюк, ГПУ — экс-прокурор США Марта Борщ либо экс-глава Национального антикоррупционного управления Румынии Лаура Ковеши. СБУ — бывший глава этого ведомства и экс-кандидат в президенты Украины Игорь Смешко.

Обозреватель Максим Равреба полагает, что, таким образом, Зеленский, предлагая подключить к переговорам по Донбассу США и Великобританию, вести спор с Россией в формате «Пятеро против одного», без представителей ЛДНР.

«Клоун, как и написано в трудовой книжке. Озвучивает повестку, написанную в Вашингтоне и адаптированную в Конче-Заспе», – делает вывод Равреба.