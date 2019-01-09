Озвучены три сценария США по выборам на Украине

09.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Результат грядущих президентских выборов на Украине будет зависеть от воли Вашингтона – у американцев есть три сценария на предстоящую избирательную кампанию. Об этом в эфире YouTube-канала «NewsFront» заявил российский политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никто не будет выбирать президента Украины. На Украине ликвидирована демократия и суверенитет, народ Украины устранен от принятия решений. Да, рейтинг будет иметь значение, но президент Украины не будет избран, он будет назначен доминирующей силой – Соединенными Штатами Америки.

Кого назначат? Ну не знаю, может, Петра Порошенко, может, Юлию Тимошенко, может, кого-то еще третьего.

Есть три концепции: первая – сменить элиту, тогда назначат президентом Вакарчука. Вторая концепция – сохранить главу хунты Петра Порошенко. И третья концепция – назначить наименее непопулярного политика, то есть Юлию Тимошенко.

Американское решение назначить Петра Порошенко на второй срок на практике будет реализовано в том виде, что американцы разрешат ему совершить фальсификацию выборов», – резюмировал парламентарий.