Озвучены три сценария уничтожения Приднестровья
У Кишинева есть три варианта ликвидации приднестровской государственности.
Об этом в эфире интернет-канала «Слава КПСС» заявил экс-депутат парламента ПМР Дмитрий Соин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.
«Есть три сценария уничтожения Приднестровья. Первый уже озвучен Санду, которая после выборов заявит: «Мы уходим в ЕС без ПМР, потому что они не хотят, оккупированы Россией», и заблокируют границу. С одной стороны Молдовы, с другой – Украина.
Начнётся обрушение экономики, резкое падение уровня жизни, отсутствие поставок продовольствия и медикаментов, внутреннее брожение, тут вступает в действие пятая колонна, продажные чиновники, и на этом всё может закончиться» – сказал Соин.
«Второй вариант – если приднестровцы будут проявлять, как они всегда это делали, стойкость, то это деятельность диверсионных и террористических групп, ликвидация первых лиц республики, состояние паники. И захват власти.
И третий, самый грубый сценарий – вторжение. Республика вытянута вдоль берега Днестра, её легко пошинковать на 3-4 части, разрезать и каждую часть уничтожить по очереди. Или одновременно, если со стороны Украины вторгнутся обстрелянные части ВСУ, а со стороны Молдовы – спецназ НАТО», – добавил экс-депутат.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.