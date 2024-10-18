Озвучены три сценария уничтожения Приднестровья

У Кишинева есть три варианта ликвидации приднестровской государственности.

Об этом в эфире интернет-канала «Слава КПСС» заявил экс-депутат парламента ПМР Дмитрий Соин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть три сценария уничтожения Приднестровья. Первый уже озвучен Санду, которая после выборов заявит: «Мы уходим в ЕС без ПМР, потому что они не хотят, оккупированы Россией», и заблокируют границу. С одной стороны Молдовы, с другой – Украина.

Начнётся обрушение экономики, резкое падение уровня жизни, отсутствие поставок продовольствия и медикаментов, внутреннее брожение, тут вступает в действие пятая колонна, продажные чиновники, и на этом всё может закончиться» – сказал Соин.