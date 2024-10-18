Озвучены три сценария уничтожения Приднестровья

Максим Столяров.  
18.10.2024 08:39
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Молдова, Приднестровье, Сюжет дня, Украина


У Кишинева есть три варианта ликвидации приднестровской государственности.

Об этом в эфире интернет-канала «Слава КПСС» заявил экс-депутат парламента ПМР Дмитрий Соин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У Кишинева есть три варианта ликвидации приднестровской государственности. Об этом в эфире интернет-канала «Слава...

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«Есть три сценария уничтожения Приднестровья. Первый уже озвучен Санду, которая после выборов заявит: «Мы уходим в ЕС без ПМР, потому что они не хотят, оккупированы Россией», и заблокируют границу. С одной стороны Молдовы, с другой – Украина.

Начнётся обрушение экономики, резкое падение уровня жизни, отсутствие поставок продовольствия и медикаментов, внутреннее брожение, тут вступает в действие пятая колонна, продажные чиновники, и на этом всё может закончиться» – сказал Соин.

«Второй вариант – если приднестровцы будут проявлять, как они всегда это делали, стойкость, то это деятельность диверсионных и террористических групп, ликвидация первых лиц республики, состояние паники. И захват власти.

И третий, самый грубый сценарий – вторжение. Республика вытянута вдоль берега Днестра, её легко пошинковать на 3-4 части, разрезать и каждую часть уничтожить по очереди. Или одновременно, если со стороны Украины вторгнутся обстрелянные части ВСУ, а со стороны Молдовы – спецназ НАТО», – добавил экс-депутат.

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