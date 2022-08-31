Озвучены жуткие цифры потерь ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении

Попытка ВСУ возобновить наступление на Николаевско-Криворожском направлении обернулась разгромом 57-й мотопехотной бригады, уничтожением танков и авиации.

Об этом на брифинге в Москве заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«В ходе безуспешных атак населённых пунктов Архангельское, Ольгино и Терновые Поды противник понёс значительные потери и был отброшен российскими войсками. В районе населённого пункта Сухой Ставок разгромлен батальон 57-й мотопехотной бригады ВСУ. В настоящее время завершается уничтожение его остатков.

Для деблокирования подразделений ВСУ через реку Ингулец было переправлено 12 танков, поставленных киевскому режиму Польшей. Мощным огневым воздействием российских войск часть танков была уничтожена. Несколько танков в ходе беспорядочного отхода подорвались на своём минном поле. Только пять украинских танков смогли вырваться обратно, вглубь подконтрольной ВСУ территории.

За двое суток безуспешных атак на Николаево-Криворожском и других направлениях украинские войска потеряли четыре боевых самолета: два Су-25, один Су-24 и один МиГ-29. Сбиты в воздухе три украинских вертолета Ми-8. Российскими войсками уничтожено 63 украинских танка, 59 боевых машин пехоты, 48 других боевых бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулемётами и более 1700 украинских военнослужащих», – заявил Конашенков.