«П. дал добро. Лично»: Порошенко вляпался в новый коррупционный скандал

29.03.2019, Киев, Владимир Гладков

На Украине опубликовали новое скандальное расследование по хищению средств окружением пока еще действующего президента Украины Петра Порошенко.

В материале, подготовленном журналистами программ «Схемы» канала «Радио Свобода», говорится о причастности к коррупционным схемам в сфере энергетики соратника и бизнес-партнёра Порошенко Игоря Кононенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Журналисты обнародовали записи телефонных разговоров Кононенко с бывшим председателем ЧАО Холдинговая компания «Энергосеть» Дмитрием Крючковым, владельцами ФК «Динамо» братьями Игорем и Григорием Суркисами, нардепом от «Народного фронта» Игорем Котвицким и прочими. В частности, указанные лица в разговорах разрабатывают незаконные способы получения и сохранения контроля над областными энергоснабжающими компаниями, а также обсуждают распределение между участниками схемы значительных сумм.

Суть схемы состояла в том, что АО «Запорожьеоблэнерго», «Черкассыоблэнерго» и «Харьковоблэнерго» дали добро на то, чтобы крупные местные промышленные предприятия оплачивали уже поставленное электричество не напрямую этим облэнерго, а «Энергосетям», где на тот момент председательствовал Крючков.

Журналисты, ссылаясь на НАБУ, утверждают, что в 2015 году «Энергосеть» получила от «Запорожьеоблэнерго», 60% акций которого принадлежат государству, право требования долга за электроэнергию с Запорожского ферросплавного завода, Запорожского титано-магниевого завода и «Днепроспецстали» на общую сумму 500 миллионов гривен. При этом в итоге «Энергосеть» взыскала с потребителей эти суммы, однако облэнерго за полученное право требования долга ничего не заплатила. От «Черкассыоблэнерго», 46% акций принадлежит государству, компания Крючкова получила право требования долга за электроэнергию в размере 300 миллионов гривен с АО «Черкасский «Азот», а от «Харьковоблэнерго» – на 100 миллионов.

Жизнеспособность схемы поддерживалась благодаря слаженной работе или молчаливого согласия ряда народных депутатов, глав обладминистраций, бизнесменов, Фонда госимущества Украины, Нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Крючков при помощи Кононенко и братьев Суркис лоббировал назначение лояльных руководителей облэнерго, которые давали согласие госкомпаний на заключение коррупционных сделок. В сюжете был назван председатель «Запорожьеоблэнерго» Игорь Корнеленков и Владимир Яворской от «Харьковоблэнерго».

При этом, как сообщили журналисты, «по телефону Крючков не просто контактирует с влиятельными людьми из окружения президента и заручается поддержкой главы Харьковщины».

«Он уверяет: ситуация с «Харьковоблэнерго» под контролем на уровне президента Порошенко», – говорится в расследовании.

«Крючков: И еще важная информация.

Котвицкий: Да.

Крючков: В пятницу ночью были в «П».В «П».

Котвицкий: Да-да.

Крючков: Дал добро. Лично.

Котвицкий: Ну прекрасно. Это как бы только облегчит нам ситуацию и понимание», – приводят журналисты фрагменты разговоров.

На данный момент Крючков находится в тюрьме Штадельхайм в Германии, ожидая экстрадиции в Украину по запросу НАБУ. Когда схема вскрылась, ему удалось бежать из Украины – сначала он был России, а затем перебрался в Германию, где, находясь в розыске, был задержан местной полицией.

Виду отсутствия доступа к мобильной связи в тюрьме, журналисты связались с Крючковым по почте, и он передал им свои письменные ответы, где подтвердил коррупционную заинтересованность ближайшего окружения Порошенко, среди которых и были фигуранты разговоров. Вопрос о своём влиянии на деятельность облэнерго и использовании связей с должностными лицами для решения вопросов «Энергосети», Крючков прокомментирован просто: «В развитых странах такие отношения имеют официальное название – лоббизм».

Также экс-пред «Энергосетей» рассказал, что часть договоренностей, которая была зоной ответственности стороны Порошенко, выполнялась именно президентским партнёром Игорем Кононенко.

«Договоренности были с ними как по энергосети, так и Харьков-, Николаев-, Запорожье-, Черкассы-, Хмельницкоблэнерго, Центрэнерго, ОПЗ, Одесской, Николаевской и других ТЭЦ и компаний… Финансовые отношения, конечно, были . Они, согласно договоренностям, получили от 50% до 75% доходов от бизнеса, который был предметом договоренностей», – написал Крючков.

В общей сложности государству был нанесён ущерб в почти полтора миллиардов гривен.

«В настоящее время Национальным бюро расследуются уголовные правонарушения, из которых усматривается, что Крючковым, а также другими лицами причинен ущерб на общую сумму свыше 1,4 миллиарда гривен… Ему давались указания другими лицами, и эти указания выполнял. Сейчас мы устанавливаем всех причастных лиц, в частности – которые давали эти указания», – рассказал фигурирующий в сюжете детектив НАБУ Роман Войтюк.