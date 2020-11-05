«П… рублю и «Северному потоку»! Байден, мы в тебя верим!» – российские либералы ликуют

05.11.2020, Москва, Елена Острякова

Российские либералы приветствуют возможную победу Джозефа Байдена на президентских выборах США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий либерального телеканала «Дождь», пока шло голосование, уговаривал своих американских друзей в «Фейсбуке» голосовать за Байдена.

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«Дорогие мои друзья и френды, кто в США! Поймите! Ваш росчерк пера или нажатие на дырокол избирательной машинки – как нажатие на нервные окончания России, Китая или Европы. Вы сейчас, в эту волшебную ночь, решаете судьбы мира. Автослесари из Оклахомы. Нейрохирурги из Бостона. Морские биологи из Сан-Диего.Лесорубы из Пеннсильвании. Профессора из Арканзаса. Фермеры из Делавэра. Философы из Чарльстона, Южная Каролина, историки из Гавай, проснитесь! В ваших руках не только ваша судьба, судьба же Европы и мира. Позволите ли вы рыжеволосой бестии править мир твиттером, либо сбросим со своих плеч пирамиду Маслоу и заживем в союзе свободных племён? Заклинаю – сделайте выбор. Бутово ждёт. Вы за него проголосуете, а он будет из нас делать колбасу!! Колбасу, понимаете, что такое колбаса? Ужас», – написал Лобков.

«Трамп, похоже, проигрывает. Президентом станет Байден, который убеждал Путина уйти еще в 2011-м и использует его имя как ругательство», – написал в «твиттере» либеральный политик Илья Яшин.

Этот пост эмоционально прокомментировал теннисист Евгений Кафельников: «Отлично! Быстрее нам п…ц придет! Может, и мы с тобой на своем веку прекрасную Россию увидим».

Потом Кафельников добавил в своем «твиттере»: «П…ц «потоку из Севера», п…ц рублю, п…ц ценам на нефть, ну и п…ц 95% моих соотечественников настает!! Джо! Я в тебя верю».

Либералы восхищаются даже фальсификациями выборов в пользу Байдена, когда в крупных городах массово вкидывали бюллетени.

«Только у нас это фальсификации, а там реальные голоса», – утверждает Максим Кац.

Шахматист Гарри Каспаров предвкушает ужесточение санкций в отношении России.

«Через несколько месяцев возникнет ситуация, когда через Конгресс и Сенат могут пройти любые самые жесткие санкции, если администрация Байдена будет готова пойти на усиление конфронтации. А это, мне кажется, учитывая сегодняшнее поведение России на мировой арене, более чем вероятно. Санкции это то, что реально бьет по правящему режиму. То, что сегодня называется санкциями, это во многом уступка общественному мнению. Это создает некоторый дискомфорт путинским олигархам, но у них нет особых проблем. Санкции – это когда «Северный поток» закроют, когда начнут применять законы об отмывании денег. Не жалкие ралдугтнские два миллиарда, а сотни миллиардов наворованных денег станут объектом внимания американских спецслужб. Вот тогда и поговорим. А пока Путин смеется им в лицо», – сказал Каспаров в интервью «Эху Москвы».

Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич считает, что позиция либералов обусловлена их надеждой на новые гранты, которые будут выделяться США на борьбу против «страшной российской диктатуры».

«Они ждут денег, чтобы выполнять внешние установки. Российские оппозиционеры с новым потоком финансов начнут распространять американские ценности, в том числе продвигать интересы ЛГБТ», – сказал Малькевич в эфире НТВ.