«Пацанские» разборки: Кто и зачем хочет запретить в России самый популярный сериал 2023 года

Завершилась история с жалобой председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Натальи Орловой в Роскомнадзор на нашумевший сериал о подростковых бандах Казани «Слово пацана. Кровь на асфальте». Как сообщила сама жалобщица, цензурное ведомство не нашло в творении режиссера Жоры Крыжовникова никаких нарушений.

В Роскомнадзоре, как рассказала Орлова, также отметили, что сериал «распространяется на платформах Wink и START со знаком информационной продукции «18+»». Что интересно, сама написавшая донос на сериал депутатка Думы не пояснила почему, по ее мнению, его необходимо было проверить. Орлова также призналась, что сама его не смотрела. То есть налицо классическое: не читал, но осуждаю.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

И Орлова не одна такая. Ранее на тот же сериал ополчилась депутатка от КПРФ и глава комитета по защите семьи Нина Останина. Причем, кроме «Слова пацана» коммунистку возмутил еще подростковый сериал про вампиров «Пищеблок». По словам Останиной, сцены из сериала «Слово пацана» «внушают ужас».

Особенно Останину возмутило, что сериал вышел в свет накануне 2024 года, обьявленного президентом Путиным «годом семьи». Депутат просила Роскомнадзор и Следком проверить сериалы «на предмет «пропаганды и распространения запрещенной информации, способной причинить вред подрастающему поколению, а также всему российскому обществу».

«Почему бы не проверить на то же самое «Республику ШКИД», «Чучело», «Дорогая Елена Сергеевна» и «Подранки»? Там «пропаганда запрещённой информации» ещё покруче будет. Та же сказка про Буратино открыто пропагандирует насилие, нелегальный способ обогащения и красивую жизнь за чужой счёт. Но вообще для особо тупых хотелось бы напомнить, что советский кинематограф был очень гуманистическим и талантливо воспитывал в советских детях патриотизм, чувство дружбы и готовность к самопожертвованию. Но в 1990 году, выросшее на «Приключениях Электроника», «Неуловимых мстителях» и «Бронзовой птице» поколение, надело малиновые пиджаки, достало отцовские паяльники и пошло строить лютый русский капитализм, выбивая должникам зубы чугунной сковородкой», – совершенно справедливо замечает в ответ на этот запретительный зуд обозреватель Сергей Мардан.

Ему вторит, правда, уже с другой стороны, публицист Дмитрий Ольшанский:

«Вся эта тема – одна сплошная политтехнологическая спекуляция, состоящая из лицемерия и лжи, а целью имеющая одни только манипуляции с народом-избирателем-телезрителем. Все это фальшак – и фальшак очень противный. Очень характерно, что именно к этой теме постоянно прибивает людей исключительно гнусных, да к тому же еще и склонных ко всему тому, что они так яростно осуждают публично. Нет ничего хуже «борцов за мораль». Но если это признать, у запрещающих исчезнет такая простая, такая выгодная и дешевая в обращении поляна для спекуляций, что лучше уж сойдемся на том, что как увидит человек плохую картинку в интернете, так и пойдет убивать-грабить, а если не увидит, так и не пойдет никуда».

Действительно, отсылки к опыту СССР здесь вполне обоснованны, ведь они наглядно демонстрируют первичность не «надстройки» в виде массовой культуры, а материального базиса, формирующего среду, которая в свою очередь, формирует конкретных людей.

Сериалу также вменяли то, что он якобы вдохновил подростков на убийство своего сверстника в Иркутске 2 декабря. Эту версию озвучила известная общественница Екатерина Мизулина. Однако уполномоченная по правам ребенка в Иркутской области и областное МВД связь между сериалом и реальным убийством не подтвердили.

Против сериала выступил и раис Татарстана Минниханов:

«В последнее время стали выходить фильмы, которые романтизируют период истории нашей страны, связанный с проявлением подростковых группировок. К сожалению, ни к чему хорошему это не приводит. Подтверждение тому – события, которые произошли в Сармановском районе республики. Мы это проходили, и мы не имеем права допустить повторения событий прошлого. И вообще мы должны отреагировать на такие сюжеты, такие фильмы. Я уже дал соответствующее поручение парламенту. Мы должны донести до руководства страны, что такие фильмы не соответствуют той политике, которую мы преследуем», – заявил он на республиканском совещании, проведенном в режиме видеоконференции.

Слала депеши в Роскомнадзор и татарстанский уполномоченный по правам ребенка Ирина Волынец, требовавшая проверить «Слово пацана» на соответствие «традиционным ценностям». Она считает, что сериал стал «романтизацией бандитизма и формирует ложные представления о криминальном мире в глазах молодежи».

Тем временем сериал и правда бьет рекорды по просмотрам и популярности не только в России, но и в сопредельных странах экс-СССР, для которых описанные в ленте реалии это и их прошлое в том числе. Нападки на сериал и призывы запретить или ограничить его показ назвал «огромной глупостью» председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков, по словам которого картина основана на исторической правде, которую необходимо демонстрировать любой аудитории:

«Нужно научиться говорить правду и слушать правду. И учиться на этом, а не говорить: «Что вы такое показываете детям?» — заявил Михалков.

Сериал стал самым популярным кинохитом года на Украине, к немалому неудовольствию тамошней власти и русофобов. И их кислые мины можно понять: сносили Пушкина, запрещали Чайковского, отменяли Булгакова. А беда пришла, откуда не ждали.

«Голливуд не может дать нашей аудитории те ощущения, которые получает зритель, смотря российское кино», – сокрушается по этому поводу один из свидомых «мытцив».

Так что неудивительно, что саундтрек к «Слову пацана» возглавил рейтинг самых популярных треков украинского сегмента платформы Apple Music и занял 1 место в мировом чарте Shazam. Татарский трек «Пыяла» от дуэта «Аигел» чаще других ищут пользователи приложения.

Кроме Shazam, трек занял первые места в «Яндекс Музыке», VK, Apple Music в России, Казахстане, Беларуси, Кыргызстане, Латвии и Эстонии, а также Spotify в России, Казахстане и Беларуси. Песня эта была записана Айгель Гайсиной и Ильёй Барамией еще в 2020 году. Но популярность обрела после выхода сериала, заставив миллионы поклонников картины по всему экс-Союзу напевать российский песенный продукт.

Патриотические авторы в «телеге» стерли себе языки в рассуждениях на тему «почему у нас не получается в мягкую силу» и где тот чудо-продукт, продвигающий российскую культурную гегемонию в ближнем зарубежье. И всякий раз у них квадратура этого круга не вытанцовывалась. Зато, когда такой культурный продукт действительно появился, первой реакцией патриотических культуртрегеров стало его, – вы не поверите – запретить.

Между тем успех сериала не только у нас, но и по всему ближнему зарубежью показывает, что изобретать и высасывать из пальца ничего специально не надо. Вот оно – надо просто снимать качественное кино, которое люди будут в охотку смотреть сами – без понуканий патриотических зазывал.

Да и вообще – качественное и действительно талантливое кино не появляется по разнарядке, оно крайне неудобно и неполиткорректно. И чаще всего разочаровывает тех, кто привык жаловаться на отсутствие соцзаказа. Или еще лучше: получив такой соцзаказ, создать фильм, до отказа набитый пафосом, елеем и скрепами. А потом долго и нудно жаловаться, что его никто не смотрит.

И вот только не надо через губу рассуждать про «криминальную субкультуру». В свое время привлекательный образ «страны свобод» Америки в наших краях в немалой степени формировали гангстерские саги Копполы про «крестного отца», «Однажды в Америки» и прочие «Диллинджеры».

Есть надежда, что после вердикта Роскомнадзора развернутая вокруг «Слова пацана» безобразная истерика охранителей, псевдоморалистов и просто хайпожоров пойдет на спад, а ее участники займутся чем-то по-настоящему общественно-полезным.