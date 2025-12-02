Пацанское предложение. Сербия предлагает выкупить у «Газпрома» обложенный санкциями США нефтяной концерн за полцены

Гендиректор «Сербиягаз», почётный консул России в сербском городе Нови-Сад Душан Баятович предложил выкупить у российского владельца – дочки «Газпрома», концерн «Нефтяная индустрия Сербии» (НИС), попавший под санкции США, за 1,4 млрд евро.

Щекотливость этого предложения состоит в том, что в своё время «Газпром» вложил более 3 млрд евро в модернизацию корпорации, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы дали срок в 50 дней, по истечении которых, если OFAK (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США) не примет решения, государство должно предпринять определённые шаги. Возможно, это будет управление, посмотрим, но это не означает прямого изъятия имущества», – заявил Баятович телеканалу «Пинк ТВ».

При этом он высказал сомнение в том, что Россия желает продавать свою долю в концерне, в который вложила в своё время более 3 мрд евро. Также он выразил сомнение в том, что, если Сербия возьмет на себя управление НИС, этого будет достаточно для США, у которых есть интерес к переходу нефтегазового сектора Сербии в руки западных владельцев.

«Вот Сербия хочет заплатить 1,4 миллиарда евро, но как вы собираетесь перевести деньги в Россию? Мы не знаем, какой будет стратегия России в этом вопросе, и я не уверен, что русские хотят, чтобы у них что-то отняли. И я не думаю, что Россия или Путин хотят потерять поддержку, которую они имеют в Сербии. Нас хотят поссорить с русскими, вводят санкции, это политические темы», – терзался сомнениями Баятович.

Президент Сербии Александр Вучич после встречи с американцами дал понять, что те взяли чёткий курс на изгнание русских из сербской нефте-газовой отрасли и передаче её Западу.

«Мы ожидали получить лицензию на продолжение поставок нефти на наш НПЗ в Панчево из США. Положительного решения от США мы не получили. Должен сказать, я не просто разочарован, я удивлен, потому что не понимаю, какую выгоду они из этого извлекли», – изумлялся вероломству американцев сербский президент.

По его словам русские не хотят продавать долю в НИС, что логично, – «их право, они хозяева». При этом и американцев не интересует ничего, кроме своих геополитических интересов. Но Сербия не сможет поставлять топливо НИС из своих резервов, когда у концерна закончатся оперативные резервы, потому что тогда вся Сербия окажется под санкциями.

Такой вот «суверенитет» у «независимого» «многовекторного» государства.