Падающего – подтолкни: Зеленский «поплыл»

18.10.2019, Киев, Валентин Филиппов

Владимир Зеленский панически боится нацистов. В угоду радикалам возобновлены уголовные дела против бывших «регионалов», усилены политические репрессии, а на время уличных акций в «день УПА» Зеленский сбежал из Киева. Под давлением нацистов остановлен и процесс урегулирования на Донбассе. Срыв разведения войск грозит Зеленскому падением рейтинга внутри страны, а отмена встречи в Нормандском формате вызывает недовольство европейских лидеров.

Украинские элиты ждут удобного момента, что бы «подтолкнуть» «поплывшего», Юлия Тимошенко готовится к переходу в жёсткую оппозицию, а Игорь Коломойский планирует успеть прибрать к рукам последние государственные активы. О том, что в этот раз свалить всё на Россию может не получиться, обозревателю «ПолитНавигатора» Валентину Филиппову рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв, один из немногих бывших украинских топ-политиков, подержавших Русскую весну в 2014 году.

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Валентин Филиппов: Олег, здравствуйте! До сих пор казалось, что Украина готова обещать всё, что угодно, лишь бы состоялась встреча в Нормандском формате. Но потом появилась какая-то «формула Зеленского». Затем Кучма какой-то ультиматум выдвинул.

А ведь предполагалось, что они, все-таки, начнут чудить уже после встречи, или во время встречи…

Олег Царев: Закономерный вопрос. Это всё легко объясняется. У Зеленского, наверное, через поколение передался страх перед украинскими националистами. Хоть его непосредственные родственники не пострадали, но, наверное, дальняя родня пострадала.

Валентин Филиппов: Безусловно.

Олег Царев: Он реально боится, и у него какой-то панический страх. Поэтому он не принимает решение. Возбудили уголовное дело, то есть предъявили подозрение Лукаш, опять началась возня вокруг Ефремова… Это всё – уступки националистам и радикалам. Такой был панический страх перед вот этим 14-м числом, днем рождения УПА, что Зеленский даже покинул город Киев. Я-то знаю внутреннюю ситуацию, это не просто так была поездка на Донбасс.

Валентин Филиппов: Ну, понятно.

Олег Царев: Он освободил администрацию, офис президента для того, чтобы, а вдруг что-то произойдет, а он будет находиться не в этом здании. Все-таки собралась достаточно большое количество людей, хоть и стянули все внутренние войска…

Валентин Филиппов: Подождите, это «роль личности в истории», что ли получается?

Олег Царев: Да.

Валентин Филиппов: То есть, какие-то силы большие – олигархи – договариваются. И всё это рушится от того, что один человек испугался?

Олег Царев: Он уехал на Донбасс именно потому, что видел в этом персональный риск. С-14 оттянули на границу с Крымом, сделали всё для того, чтобы поубирать кого можно из Киева.

Но, тем не менее, марш прошел, марш достаточно серьезный. И когда началось вот это движение со «стоп капитуляции»-«нет капитуляции», Порошенко оплатил около пяти тысяч человек, которые должны были выйти. А вышло десять. И это было шоком для офиса президента и для Зеленского.

Отсюда пошли эти вот внутренние страхи. В принципе, всё готово для разведения войск. Была проведена личная спецоперация. Билецкий, который является штатным сотрудником полиции, который не может покинуть город Киев, не выписав командировочное удостоверение, с боем прорвался в Золотое и заявлял угрожающие ультиматумы Зеленскому.

Потом они завели туда около пятисот боевиков, платят очень хорошо, от тысячи до двух тысяч долларов в неделю, две тысячи долларов, если ты с оружием, и у тебя есть…

Валентин Филиппов: А кто платит?

Олег Царев: Ну, понятно кто платит. Власть платит. Для того, чтобы не зашли другие радикалы. И сейчас, если Зеленский даст команду, то военные отойдут, Билецкий отойдет, и разведение состоится. Но Зеленский в нерешительности.

И вот эти вот все заявления Кучмы, «формула Зеленского» – это попытка отыграть и оттянуть сложный вопрос, в котором надо принимать решение, а он не хочет его принимать.

Фактически сейчас Зеленский по требованиям становится на позицию, пытается перескочить на позицию Порошенко. Тогда Порошенко, вы помните, заявлял невыполнимые для России условия. Ну, например, как присоединить сейчас вопросы Донбасса и смешать с Крымом.

Валентин Филиппов: Да.

Олег Царев: Но, очевидно, что Россия, и Песков заявил, и понятно это было, что Россия скажет «нет». «На таких условиях мы даже не будем обсуждать вопрос». И Зеленского сценарий состоит в том, что мировое сообщество возложит вину за срыв нормандской встречи на Россию…

Валентин Филиппов: Почему?

Олег Царев: …а этого может не получиться. Ситуация мировая поменялась. И поэтому у Зеленского очень непростая ситуация. Ему нужно принимать решение.

Раньше у них в офисе таким генератором сильных решений был Богдан. С Богданом произошел конфликт накануне интервью вот этого, многочасового интервью (пресс-конференции Зеленского, – ред.).

Не буду рассказывать детали, в общем-то, сцена была некрасивая. Как бы, Богдан, с одной стороны, человек Коломойского, очень много негативных вещей с ним связано, по нему проходит интенсивная пиар-кампания, но, тем не менее, у него была положительная роль, он толкал Зеленского на решительные шаги.

Посмотрим, сейчас какая будет ситуация. Немного роль Богдана упала, но я думаю, что у Зеленского не будет возможности не принимать решение.

Валентин Филиппов: Но ведь говорили, что «Коломойский рулит этим клоуном». А сейчас – что Коломойский-то в этой ситуации?

Олег Царев: Чтобы закончить эту тему, сейчас Украина, как подводная лодка, которая получила пробоину. Вот она погружается, погружается, глубиномер, циферки падают, падают, падают вниз, и вдруг она застыла, да? Это как функция. Производная равна нулю. Функция может качнуться сейчас как в одну, так и в другую сторону. Подводники сидят, смотрят на цифры и думают, вот пойдет она сейчас наконец-то вверх, или, все-таки, качнется и опять начнет падать вниз?

Сейчас время для Зеленского принять решение. Если разведения войск не будет, если нормандская встреча будет отложена, Россия будет играть сценарий о том, что пытаться переложить ответственность на Украину. И у нее это может получиться в силу внешних условий.

Сыграть игру Зеленского, когда все мировые лидеры опять скажут «Россия не выполняет минские соглашения, выводите войска из ДНР, которых нет, освобождайте границу, расформировывайте ДНР и ЛНР, освобождайте пленных, немедленно», – то это может не получиться.

Поэтому, скорее всего, все-таки Зеленского будут дожимать. Здесь Украина субъект, а не объект мировой политики. Это показали последние события.

Что касается Коломойского, почему Коломойский на всё это спокойно смотрит. Ну, во-первых, у Коломойского тоже не такая устойчивая ситуация. У него опять арестовали его активы. Опять ему выделили, по-моему, 20 тысяч евро на жизнь, что для Игоря Валерьевича категорически…

Валентин Филиппов: В день или в неделю?

Олег Царев: В месяц.

Валентин Филиппов: В месяц? Хочу быть Коломойским! Пусть они на меня наложат это всё!

Олег Царев: … хотя королевский суд, самый независимый, но, тем не менее, первую инстанцию, я примерно понимаю каким образом, выиграл Игорь Валерьевич, кого он подключал. Сейчас у него может не получиться. Как минимум, его активы арестованы, у него сложная игра внутри Украины, у него конфликт, системный конфликт, с Ахметовым.

Была у него детская изначальная мечта «съесть» Ахметова и, вполне возможно, сейчас он занят, вот, ситуацией, когда он его потихонечку «подъедает». Вполне возможно, что Ахметову придется либо поделиться активами, либо запустить Коломойского в партнеры. Партнер, конечно, такой, очень неспокойный. Можно переспросить Виктора Пинчука, он расскажет, но это, в общем-то, все знают.

Валентин Филиппов: Может Ахметов ему пенсию назначит, в 200 тысяч в месяц?

Олег Царев: Еще один игрок, которому все время Коломойского приходится отодвигать, это Хорошковский. Хорошковский был учредителем «95-го Квартала» и одним их крупнейших спонсоров победы Зеленского на президентских выборах. Но, вот, он подзадержался за границей, он думал, что все обязательства перед ним в любом случае будут выполнены. Оказалось, что это не так.

Валентин Филиппов: А там очередь…

Олег Царев: И для того, чтобы чувствовать себя уверенно, Коломойский постоянно ставит Зеленского на шпагат. Одна из точек опоры – это Аваков. Аваков благодаря Коломойскому сохранился в качестве министра. Как у нас шутили мои друзья на Украине: «если, будет ядерная война, то останутся в живых тараканы и Аваков».

Сейчас Аваков использует вот этот, исконный, врожденный страх Зеленского перед националистами-радикалами. Если он оставит все-таки у себя Нацгвардию, то, вполне возможно, что в дальнейшем Зеленского будет ожидать сценарий Порошенко. Только Порошенко был жесткий и агрессивный, а Зеленский, как показала практика, нерешительный.

Валентин Филиппов: И даже не смешной уже.

Олег Царев: Да. Коломойскому нужен Аваков, и вместе с Аваковым они поставили условие, что или Хорошковский, или они. И Хорошковский, в общем-то, сейчас не у дел.

Поэтому, почему не вмешивается Коломойский? Ему не нужен сильный Зеленский. У него стоит задача за два года выполнить свою программу-минимум – зайти, очень серьезно зайти, в металлургию. Максимум – это стать монополистом, минимум – это стать серьезным игроком на рынке металлургии и энергетики.

Ему был обещан НацБанк, энергетика, и он планирует этим всем заниматься. Он будет отодвигать Медведчука, он будет отодвигать Ахметова, и будет бороться за свои активы.

Коломойский считает, что, даже если будет падать рейтинг Зеленского, два года в любом случае Зеленский продержится. Вот при самых плохих результатах, при самых плохих, там, при падении рейтинга в квартал по 10%, он все равно продержится года два.

За два года Коломойский всё, что хотел, всё сделает точно. А дальше будет смотреть: упадет рейтинг Зеленского – ну, пригласят Галустяна из России.

Валентин Филиппов: Галустян без такого автора как Слепаков никуда не…

Олег Царев: Вы специалист, да.

Валентин Филиппов: А скажите, нет ли в этой ситуации, в замораживании ситуации с нормандским форматом, в том, что никак Зеленский не примет решение, нет ли в этом шанса для Республик какого-то?

Олег Царев: Сейчас ситуация находится в точке бифуркации. Либо сейчас происходит разведение, встреча в нормандском формате, либо замораживание ситуации минимум на два года. От двух до пяти лет. И надо будет что-то делать с Республиками, и заниматься надо будет очень серьезно, если Зеленский все-таки не примет никакого решения.

Валентин Филиппов: Скажите, вот такая штука, чем дольше это всё дело тянется, тем…

Олег Царев: Тем сложнее…

Валентин Филиппов: Ну как. Что значит сложнее? Тем легче, на мой взгляд. Вот сейчас паспорта российские выдают, очень многие военные донецкие уже имеют российские паспорта, многие люди. То есть, каждый раз, когда в сторону Донбасса летит снаряд, он может попасть в гражданина Российской Федерации. Эта вероятность возрастает с каждым разом, с каждым снарядом и с каждым месяцем. Не получим ли мы такую ситуацию, когда Российская Федерация просто обязана по собственным законам будет вмешаться и прекратить покушение на своих граждан?

Олег Царев: Давайте не будем заглядывать так далеко. Тем более, что понятно, куда будет всё двигаться, станет в ближайшее время.

Валентин Филиппов: Такая фраза… За шесть лет я ее много раз слышал.

Олег Царев: На самом деле, для Зеленского, у него было два центральных вопроса, которые ему нужно было решить. Первое. Давайте так, перед тем как решать эти два вопроса, ему нужно было власть взять в свои руки. Он ее взял, поставил достаточно непрофессиональных людей. И поэтому он не может приступить к первому и второму вопросам – это мир на Донбассе и земля, и приватизация сельхозземли.

Валентин Филиппов: Украина под внешним управлением, и у меня такое впечатление, что там уже соревнуются не партии (Оппоблок с БЮТом, Партия Регионов какая-то условная, «Слуга народа»), а уже соревнуются напрямую республиканцы и демократы из США.

Может, не надо обманывать украинский народ? Одни украинские политики должны объявить себя демократами США, другие – республиканцами США. И пусть народ выбирает, за кого он, за республиканцев США или за демократов США. И всё. И будет понятно.

Олег Царев: Практика показала, что Украина беднеет, ситуация становится всё хуже, и центристские партии теряют свой рейтинг. Будет расти рейтинг Оппозиционной платформы «За життя». Вот это единственное, что может их сейчас спасти, непримиримых товарищей в одной фракции, что они увидят, что их ожидает достаточно большой рост рейтинга на местных выборах. И, как бы ни хотелось разойтись, выгоднее все-таки остаться вместе.

Партия Зеленского будет терять рейтинг, и, очевидно, будут расти голоса, с одной стороны, радикалов, а, с другой стороны, Оппозиционной платформы «За життя».

Игорь Валерьевич Коломойский сейчас планирует запустить некие проекты, которые будут симулировать такую «пророссийскость». Это для того, чтобы оттянуть с «Оппозиционной платформы» голоса. Посмотрим, как у него получится.

Валентин Филиппов: Слушайте, может у Коломойского денег попросить, а?

Олег Царев: Ну, я боюсь, ему на 20 тысяч евро самому будет тяжело, Валентин.

Валентин Филиппов: Хорошо, а вот продажа земли, она на какой-то промежуток времени может поднять уровень жизни на Украине?

Олег Царев: Безусловно. Потому что, знаете как, вот, первая ошибка Зеленского, первый промах был – это слив стенограммы разговора Зеленского и Трампа. Реальная запись длилась 30 минут, а если прочитать саму стенограмму – будет 10. Но даже этих 10 минут достаточно для того, чтобы показать, что Зеленский проиграл, он не должен был себя вести так, как он себя вел.

И вот он там проиграл, сейчас не сможет сделать разведение войск, – если не сможет сделать разведение войск, и дальше его начнут ругать. Все, кроме партии Зеленского, кроме «Слуги народа». Все, справа, слева, без исключения.

Политические силы заинтересованы, чтобы президент был слабый. Если Зеленский протащит земельную реформу, лет на пять денег ему хватит. Это будет временный рост жизни. Потом его, конечно же, проклянут, как Чубайса в России прокляли, потому что это последнее продать. Но будет некий подъем.

И все объединятся, все без исключения объединятся против Зеленского, чтобы у него не получилась продажа земли. Петр Порошенко ведет переговоры со всеми. Он ведет переговоры с Вакарчуком, он ведет переговоры с Садовым, он ведет переговоры с Юлией Тимошенко, он ведет переговоры с Ляшко. Никто эти переговоры и коммуникации не афиширует, потому что Петр Порошенко, спасибо Андрею Портнову, превратился в токсичную фигуру. Никто не связывает с ним свое политическое будущее, но при этом все коммуницируются.

Все коммуницируют для того, чтобы максимально тормозить Зеленского. Юлия Тимошенко отчаянно торгуется с Зеленским, выставляет ему условия – либо я перехожу в оппозицию, либо дайте мне, сейчас уже практически на выходе, там, одно министерство, не буду говорить какое, плюс – назначения по регионам. Это с одной стороны. С другой стороны, Тимошенко, как и Аваков, ожидает момента, когда Зеленский споткнется еще сильнее и когда будет у него ситуация, когда можно будет, как говорил Ницше в «Антихристианине»: «падающего подтолкни», когда у него будет такая ситуация.

На закрытом совещании у себя со штабами она сказала о том, что «готовьтесь переходить в жесткую оппозицию». При всем при том, что она ведет переговоры с Зеленским и, скорее всего, получит то, что она хочет. Она понимает, что Зеленскому дать проголосовать рынок земли нельзя ни в коем случае. Все объединятся. Все объединятся против него.

Валентин Филиппов: И будет у нас правительство национального спасения, с Аваковым и Тимошенко во главе.

Олег Царев: Я не мог предусмотреть такой вариант. Никто не мог просчитать нерешительность Зеленского.

Валентин Филиппов: Я надеялся, что он ничего не решает. Я думал, за ним люди просто решили всё, он просто выполняет. А он, видите, проявил волю. Проявил волю человек. И не принял решение. И испугался. Проявил волю и сбежал. Вот. Это же тоже поступок. Самостоятельный же, получается.

Олег Царев: Рейтинг Зеленского упал за последнее время на 10%, падение, скорее всего, будет продолжаться. Сейчас, если не произойдет разведения войск, будет резкое падение рейтинга.

Валентин Филиппов: Ну, хорошо. Я вроде бы всё спросил. То, что на сегодняшний день, вообще, можно говорить, наверное. Огромное вам спасибо.

Олег Царев: Трымайся.

Валентин Филиппов: Трымайся, да. А для российских наших зрителей говорим – «Трымаϵмось разом».

Олег Царев: Удачи. До свидания.