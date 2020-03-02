Падение цен на газ и нефть не спасёт экономику Украины от обвала – эксперт

02.03.2020, Киев, Игорь Петров

Украинская экономика не выиграет от падения цен на нефть и газ, поскольку оно сопровождается падением цен на все сырьевые товары, на которые приходится существенная доля украинского экспорта.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE сообщил эксперт по энергетическим вопросам Дмитрий Марунич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодня прогнозировали падение индексов на фоне вспышки короновируса, и мы посмотрим, произойдет ли оно.

Оно точно будет, вопрос – насколько драматично. Сильно падают цены на сырьевые товары. Кукуруза подешевела существенно, а это – одна из ключевых статей нашего экспорта.

Поэтому если бы только газ подешевел, а другое сырье оставалось дорогим, то тогда бы, конечно, для украинской экономики это был бы плюс, поскольку мы – сырьевая экономика.

По всей видимости, за газом и нефтью будут валиться и иные сырьевые товары, а также то, чем питаются не только люди, но и животные. Я говорю о кукурузе. И это ударит по экспортным доходам украинских производителей», – предрекает эксперт.