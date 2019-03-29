Падение реального производства в Украине ударит по курсу нацвалюты – эксперт

29.03.2019, Киев, Игорь Петров

Рост экономики в прошлом году поддерживался за счет кредитных вливаний, а в этом году началось падение, что рано или поздно приведет к падению курса гривны. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист Всеволод Степанюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



«Говорят, что у нас рост. Но это рост фейковый. В прошлом году был рост на 3,5%, но за счет чего? Промышленность не выросла, выросла внутренняя торговля более чем на 6% за счет внешних кредитов, наращивания долга, искусственного удержания курса гривны.

В этом году реальная экономика начала падать. В январе упала на 3,3%, в феврале на 1,8%. Мы видим разрушение экономики, что в долгосрочной перспективе не может не влиять на курс валюты. Все факторы говорят, что гривна будет девальвировать и достаточно глубоко», – сказал он.