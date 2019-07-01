Падение рейтинга у Зеленского решили спасать русским языком

01.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

Если Донецк и Луганск согласятся вернуться в состав Украины, то можно будет позволить им русский язык в качестве регионального при государственном статусе украинского.

Об этом в интервью РБК Украина заявил глава офиса президента Украины Андрей Богдан, не исключивший проведения референдума по языку.

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«Мы можем Донецкой и Луганской области разрешить разговаривать на русском языке, если у нас начнется мир в стране? Ставим вопрос – «да/нет». Если можем, тогда Донецк и Луганск общаются на русском языке», – сказал Богдан.

Главред издания Сергей Щербина высказал недовольство, отметив, что вслед за Луганском официального статуса для русского языка захочет и Одесса.

«Давайте еще угробим пятнадцать тысяч наших граждан в войне?», – парировал вопросом чиновник.

Также он предложил «поехать на фронт, посмотреть кто и как разговаривает в окопах и принять решение».

При этом глава президентского офиса против предоставления русскому языку государственного статуса.

«Нет. Я сам со Львова, у меня же там «бандеровцы», я за украинский язык и я за Украину. Но у нас есть проблема, ее надо решать. Мы говорим бесконечно, а ничего не решаем, а надо решать», – заявил Богдан.

Он также добавил, что государственный статус русского «углубляет конфликт».

«Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный – украинский, региональный – русский и при условии, что после этого они – территория Украины», – сказал собеседник издания.

«А если так же захочет Харьков и Одесса?», – не сдавался Щербина.

«Давайте тогда всех заставим разговаривать по-украински? Тогда остановимся на том, что Украина – это у нас будет Тернопольская, Львовская и Ивано-Франковская области. Мы должны искать компромиссы или мы должны всем навязывать мнение какой-то части Украины?», – ответил Богдан.

Обнародованный сегодня соцопрос центра “Социальный мониторинг” показывает снижение рейтингов политсилы “Слуга народа”. В частности, в то время, как другие социологические службы дают пропрезидентской партии 47-49 %, близкий у лидерам Оппоплатформы “За жизнь” “Соцмониторинг” говорит о 42 % поддержки “Слуги народа”. Если эти цифры соответствуют действительности, не исключено, что тема русского языка является частью стратегии по завоеванию дополнительных голосов на юго-востоке страны.