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Продолжается успешное наступление российской армии в Курской области.

Сегодня стало известно об освобождении новых населенных пунктов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К 12 часам дня развал Курского выступа продолжался. Полностью освобождены: 1. Кубаткин. 2. Зазулевка. 3. Ивашковский. 4. Агроном. Северная часть выступа схлопнулась. В ближайшее время еще ряд населенных пунктов будут полностью освобождены. Противник в ходе боев 7-10 марта понес очень тяжелые потери убитыми, ранеными и пленными», – пишет военный обозреватель Борис Рожин.

При этом Минобороны РФ традиционно дает информацию с опозданием.

«Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Косица, Малая Локня и Черкасское Поречное», – сообщает МО.

Заметим, что об освобождении этих сел было известно еще вчера.

Вчера ряд российских пабликов сообщал о заходе русских в Суджу, но подтвердить эту информацию возможности нет – не исключено, что бои пока идут на подступах к оккупированному райцентру.

Впрочем, военный блогер Юрий Подоляка утверждает, что промзона Суджи ВСУ не контролируется, но не исключает, что там есть отдельные очаги сопротивления.

Ссылаясь на наших дронщиков, он пишет, что минувшей ночью ВСУ не рискнули перебрасывать подкрепления в Суджу, а вот в противоположном направлении мелкими группами противник пытался прорываться.

«Что еще характерно, все контрудары, которые наносятся по нашим позициям вчера и сегодня были исключительно из Сумской области. То есть сил внутри Суджи на них нет», – резюмирует Подоляка.

Военкор Первого канала Дмитрий Кулько, работающий в Курской области, характеризует ситуацию на сегодня как «падение северного плацдарма ВСУ».

Ранее он опубликовал кадры трофейного «Абрамса» в освобожденной Малой Локне.