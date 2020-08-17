Падение украинского машиностроения в разы опережает обвал ВВП

17.08.2020, Киев, Игорь Петров

Объем промышленного производства Украины, особенно в машиностроении, сокращается быстрее, чем падает ВВП, что говорит об ускорении темпов деиндустриализации.

Об этом в эфире канала «CapitalTV» заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«По тем тенденциям, которые есть сейчас промышленность будет падать быстрее, чем сам ВВП, то есть будет происходить дальше деиндустриализация.

Сейчас за полгода промышленность сократилась минимум на 8,3% относительно первого полугодия в прошлом году, ВВП сократился на 5,9% за пять месяцев. Мы видим, что ВВП падает меньше, чем промышленность.

Но я бы даже не всю промышленность смотрел, потому что там ещё есть добывающая, а добывающая промышленность – промышленность с низкой добавленной стоимостью. Надо смотреть также на машиностроение, а машиностроение за полгода сократилось на минус 22,2 %. Деиндустриализация идет такими мощными, ускоряющимся темпами», – сказал экономист.