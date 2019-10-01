01.10.2019, Киев, Игорь Петров
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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«Пакет акций» Пинчука в «Слуге народа» сильно подешевел

Из-за скандала вокруг дела Байдена подопечные демократов в партии «Слуга народа» потеряют свое влияние.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Даниил Богатырев, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Сейчас в США, как мы помним, разгорается скандал связанный с т.н. «украиногейтом», делом Байдена.

Этот информационный сериал в США будет продолжаться вплоть до президентских выборов.

Все это время подопечные демократов в Украине, а это группа Пинчука, подопечные Сороса, будут принимать удар на себя.

Поэтому стоит ожидать ограничения влияния этой группы. Они имеют свой «пакет акций» в «Слуге народа».

В связи со всеми этими событиями не исключены и трения внутри фракции. Есть тренд на усиление группы Коломойского и ослабление группы Пинчука», – сказал он.

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