Пакистан распродал свои боеприпасы Украине – запасов хватит только на четыре дня войны

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Издание Indian Express пишет, что из-за поставок снарядов Украине Пакистан столкнулся с критической нехваткой боеприпасов в условиях возможного начала военного конфликта с Индией из-за недавних событий в Кашмире.

Издание, ссылаясь на оценки экспертов, пишет, что нынешних запасов снарядов Исламабада хватило бы всего на четыре дня полномасштабной войны, что вызывает серьезную озабоченность в военном руководстве этой страны.

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Отмечается, что пакистанские оружейные заводы, которые отвечают за снабжение армии, в настоящее время пытаются восстановить запасы в условиях глобального роста спроса на оружие и устаревшей производственной базы.

Военная доктрина Пакистана предусматривает быстрое развертывание сил для противодействия численному превосходству Индии, уделяя особое внимание использованию артиллерии и бронетанковых соединений.

Однако, по мнению экспертов, из-за нехватки 155-мм снарядов для самоходных гаубиц М109 и 122-мм реактивных снарядов для установок БМ-21 возможности армии по эффективному противодействию возможному индийскому наступлению существенно ограничены.

В апреле 2025 года в социальных сетях появилась информация о том, что на Украину были переброшены крупные партии 155-мм снарядов, которые имеют ключевое значение для артиллерийских подразделений.

Издание напоминает, что Пакистан вел секретные поставки Украине с 2022 года. К 2022-23 финансовому году экспорт оружия из Пакистана вырос до 415 миллионов долларов – с 13 миллионов долларов в 2021-22 финансовом году.

Это еще больше усилило опасения по поводу истощения запасов стратегических боеприпасов.

«Рост на 3000% и потрясающая прибыль обошлись дорогой ценой – быстрым истощением внутренних запасов», – говорится в публикации.

Бывший главнокомандующий пакистанской армией генерал Камар Джавед Баджва ранее признавал ограничения, подчеркивая, что Пакистан не обладает достаточными ресурсами для ведения долгосрочного конфликта с Индией – ни в военном, ни в экономическом плане.

По данным разведки, Пакистан разместил склады боеприпасов вблизи индийской границы, готовясь к возможной эскалации. При этом источники отмечают, что чрезмерная концентрация усилий на экспорте вооружений в условиях экономической нестабильности поставила под угрозу собственную обороноспособность страны.

В то же время экономическая ситуация в Пакистане ухудшается: растет инфляция, накапливается внешний долг, сокращаются валютные резервы. Из-за этого армия уже была вынуждена сократить продовольственные пайки, отменить учебные курсы и приостановить запланированные маневры из-за нехватки топлива.