Пакистанцы и афганцы организовали в Северной Македонии концлагеря для соплеменников

22.11.2021  18:40 (Мск), Скопье,
Алексей Топоров.  
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Балканы, Ближний Восток, Дзен, Криминал, миграция, Общество, Политика, Россия, Северная Македония, Сербия, Скандал


Прокуратура Северной Македонии по организованной преступности и коррупции начала расследование в отношении двух пакистанцев и двух несовершеннолетних афганцев, делавших бизнес на нелегалах.

Об этом сообщает PlusInfo, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Прокуратура Северной Македонии по организованной преступности и коррупции начала расследование в отношении двух пакистанцев...

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По версии македонской Прокуратуры, группа из двух пакистанцев, двух несовершеннолетних афганцев и других неустановленных лиц с августа по ноябрь текущего года создала импровизированные лагеря в Северной Македонии неподалеку от границы с Сербией. В них злоумышленники размещали нелегалов, прибывших из Греции, и переправляли оттуда в Сербию или в страны ЕС.

Мигрантов насильно удерживали в этих лагерях, их мобильные телефоны и личные документы отбирались, они подвергались избиениям и пыткам, которые фиксировались на фото и видео, а затем отправлялись родне истязаемых. С несчастных преступники требовали деньги за освобождение и возможность продолжить путь дальше. По информации Прокуратуры, с узниками обращались предельно жестоко, унижали их и заставляли вступать в сексуальные отношения с подозреваемыми и их подельниками.

О существовании одного из лагерей сообщили два мигранта, которым удалось вырваться оттуда. Накануне в результате скоординированных действий македонской и сербской полиций было обнаружено место незаконного содержания беженцев. Правоохранители застали там 35 мигрантов, из которых девять были подростками 14 и 15 лет.

За совершенные преступления мигранты-преступники могут получить до восьми лет лишения свободы.

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