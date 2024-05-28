«Пакт за Европу»: потенциально удачная пиар-акция обернулась провалом для режима Санду

Подписание в Кишиневе группой политических партий пакта «За Европу» стало мероприятием, направленным на создание нужного фона среди населения, которое не демонстрирует единства в плане поддержки европейского будущего. В итоге был принят документ, не имеющий юридической силы (отчасти поэтому на церемонии не было первых лиц правящей партии, и это признают сами представители PAS) и еще больше углубивший раскол в обществе.

Ситуацию «ПолитНавигатору» комментирует директор Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

ПолитНавигатор: Пакт «За Европу» подписали 13 политических партий – примерно шестая часть от общего числа политформирований, зарегистрированных в Молдове. Каковы задачи этой пиар-акции? Насколько подписание пакта усилит позиции правящей партии и поможет добиться нужного ей результата в ходе референдума и выборов 20 октября?

Игорь Шорников: Инициатива подписания проевропейского пакта принадлежит альтернативному PAS блоку «Ымпреуна», который объединяет не менее радикальных, чем сама Санду, адептов Запада. Но эти люди оказались в глубокой тени PAS, и все последние годы они не смели высовываться, чтобы не создавать конкуренцию властям. Выход этих персонажей на политическую арену означает, что у PAS большие проблемы, электорат от них бежит, а значит, надо для этого электората подготовить подходящую альтернативу. Вроде как PAS уходит, но их дело живет.

Подписание пакта служит двум целям: во-первых, следует срочно обеспечить пропагандистскую поддержку еврореферендуму, поскольку идея евроинтеграции в Молдове забуксовала и все больше ассоциируется с войной; во-вторых, на фоне кризиса PAS правым партиям необходимо позаботиться о своем представительстве в будущем парламенте, поскольку следующие выборы – всего через год.

ПолитНавигатор: Сейчас многие проводят параллели между молдавским пактом «За Европу» и румынской декларацией в Снагове 1995 года, которую подписали первые лица страны и лидеры парламентских партий для реализации национальной стратегии подготовки вступления Румынии в ЕС. Можно ли сравнивать эти два документа?

Игорь Шорников: Реализация подписания пакта, который задумывался как калька с румынского «Пакта Снагова», явно подкачала – и по исполнению, и по времени проведения. Прежде всего, общество уже завтра забудет про эту церемонию, а впереди еще летние отпуска, после которых тем более никто об этом не вспомнит. Проводить подписание следовало в начале октября, чтобы показать консолидацию общества перед референдумом. К подписанию следовало привлечь все значимые политические партии, а не только правые и унионистские формирования.

ПолитНавигатор: В числе подписантов пакта вместе с PAS были партии «Национальное альтернативное движение», возглавляемая мэром Кишинева Ионом Чебаном, и Партия развития и объединения Молдовы во главе с экс-премьером Ионом Кику. Это узнаваемые политики, которые, между прочим, активно критиковали PAS и Майю Санду. Почему сами Чебан и Кику не пришли на подписание?

Игорь Шорников: Конечно, подписывать должны были лидеры партий, а не их замы. Теперь у общественности возникнут обоснованные вопросы к таким деятелям, как Ион Чебан и Ион Кику: каким образом их партии оказались в такой однородной прорумынской компании? А вот, те политики, кто не принял участие в подписании документа, например, Влад Филат, напротив, смогли набрать политические очки.

В самой неудобной позиции оказалась партия власти. Получается, что PAS, поддержав инициативу своих оппонентов справа, в очередной раз доказала свою неспособность консолидировать не то что общество, но даже политический класс страны. По сути, PAS провалила потенциально удачную пиар-акцию, опирающуюся на романтизированную историю румынской евроинтеграции. Подписание пакта «За Европу» лишь подчеркнуло раскол политических элит и несогласие значительной части общества с прозападным курсом Кишинева.