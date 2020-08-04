«Пакуйте манатки – и в Московию!» – Фарион обрушилась на русских Украины

04.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Русскоязычные граждане Украины – это люди, оставшиеся за гранью нынешней украинской парадигмы, которые только вредят стране и притягивают к себе президента РФ Владимира Путина.

Об этом по видеосвязи из Львова в эфире «4 канала» заявила экс-депутат Верховной рады, скандально известная русофбка-националистка Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русскоязычное население – это бытовой штамп тех нытиков и маргиналов, которые себя ассоциируют с когда-то могучей «империей зла». То есть это та категория людей, которые остались plusquamperfectum и никак не могут осознать, что они не просто являются меньшинством, они – люди, которые вышли за грани нынешней парадигмы. Их историческая родина – Московия, я очень хочу, чтобы им там было комфортно. Упаковали манатки – и туда уехали. Если вас не устраивает наша историческая парадигма – украинский язык, украинская культура, то мы вам ничем помочь не можем.

Ты говорил о тридцати лет [независимости, которых не хватило для украинизации], может им ещё 10 надо, как тот Моисей, что ходил по пустыне, говорят, нефть искал, чтобы они наконец осознали?» – заявила Фарион.

«Потому, только жёсткая языковая политика и жёсткая государственная политика способна решить этот вопрос. Понятие «русскоязычного населения» – это основная опора доктрины Путина, потому что Путин пришёл сюда только потому, что тут есть русскоязычное население, и у нас оккупация тех земель, где не было украинского языка, украинской истории и украинской церкви.

Правильно говорил Бисмарк, что там, где проиграл священник и учитель, пришёл оккупант. И у нас оккупация трети Донбасса и оккупация Крыма. Итак каждый русскоязычный на Украине – это главный трофей Путина и притягивающий армию Путина на Украину, они своим языком нас расстреливают», – говорила бандеровка.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Фарион утверждала, что русскоговорящих на Украине нет и быть не может.