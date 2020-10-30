Палач Югославии призывает США давить сербов до конца

30.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Бывший Госсекретарь США Мадлен Олбрайт призвала демократов вернуться к власти и отказаться от миротворческой политики Трампа на Балканах.

Об этом ветеран американской политики рассказала в ходе выступления на онлайн-конференции, посвященной будущему Косово, проходившей под председательством главы Комитета Палаты представителей США по иностранным делам Элиота Энгеля.

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В своем выступлении Мадлен Олбрайт раскритиковала администрацию Трампа за подход к проблеме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Целью было объединить мир вокруг демократических принципов и приверженности миру в 1998–1999 годах, – так объяснила экс-госсекретарь агрессию НАТО под руководством США против Югославии. – Кампания Клинтона увенчалась успехом. Джо Байден мобилизовал балканские страны в компанию НАТО, члены Конгресса во главе с Эйлиотом Энгелем продемонстрировали приверженность этой идее».

По словам Олбрайт, сейчас (во время президентских выборов) самое время восстановить статус-кво «после четырех лет неудачного подхода администрации Трампа к Косово и Сербии».

«Косово остается испытанием на демократию, – заявила кровожадная старуха. – Но при большой солидарности друзей в Конгрессе и албанско-американского сообщества они могут помочь в построении мира и процветания для всех. Американские патриоты – настоящие друзья албанцев».

Олбрайт лицемерно обхаживает албанских беженцев, покинувших Косово под давлением боевиков и из-за боязни бомб НАТО для создания картинки этнических чисток

Напомним, будучи Госсекретарем Олбрайт лично выбирала цели для бомбардировок НАТО.

А в 2012 году, когда в Праге на презентации ее книги «Пражская зима» к старухе подошли активисты из местного общества «Друзья сербов Косово» с просьбой подписать фото с портретами убитых косовских сербов, та начала орать на них: «Мерзкие сербы, убирайтесь!».