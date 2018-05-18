18.05.2018, Москва, Александр Ростовцев

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Палестина – Израилю: добро пожаловать в ад!

Как и следовало ожидать, слабоумное решение Трампа перенести посольство США в Израиле в Иерусалим, не прошло без потрясений. Накануне официальной церемонии открытия посольства США на новом месте, палестинцы подняли восстание, дополнительно подогретое 70-летием Накбы – национальной катастрофы, положившей начало нескончаемой палестино-израильской войне, сопровождающейся интифадами, вспышками насилия и мытарством сотен тысяч беженцев.

Церемонию открытия нового посольства США в Иерусалиме 14 мая возглавил министр финансов Стивен Мнучин. Помимо видных сенаторов-республиканцев и посла США в Израиле Дэвида Кушнера, звёздами американской делегации на торжествах сияли дочура Трампа Иванка и её муженёк Джаред Кушнер. На какие расходы только не пойдёшь, чтобы порадовать дочь и любимого зятя!

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Несмотря на звёздный состав, мероприятие вылилось в какой-то невыразительный междусобойчик, на котором демонстративно отсутствовали ближайшие союзники Америки. Так, почтить своим визитом важное для Трампа событие отказались Канада, Великобритания,

Франция, Германия, Италия, Австралия, Япония… Россию, Китай и другие страны, имеющие собственные взгляды на то, какой должна быть внешняя политика, в новом иерусалимском диппредставительстве США и не ждали.

Проще перечислить тех, кто на церемонии был. Это такие мощные державы, как: Демократическая Республика Конго, Кения, Перу, Албания, Венгрия, Румыния внезапно! – Сербия, и, конечно же, самый верный и могучий союзник США Украина, готовая обслуживать любимого сюзерена за один только благосклонный взгляд в её сторону.

Дополнительного бальзама на душу американцам добавили Парагвай и Гватемала, заверившие, что скоро тоже перенесут свои посольства в Иерусалим. Надо думать, эти экзотические банановые республики твёрдо уверены, что не накличут тем самым вторжение полчищ шахидов в свои родные джунгли.

Израильским дипломатам пришлось дёргаться и пыхтеть больше других: их одних за другим вызывали для объяснений министерства иностранных дел стран, не разделявших иерусалимского триумфа Трампа, а Турция так и вовсе попросила посла Израиля на выход с вещами.

Но даже все эти вполне прогнозируемые неприятности затмило начавшиеся восстание палестинцев по всей линии соприкосновения палестинской автономии с Израилем. Наиболее масштабные и яростные столкновения с израильскими военными прошли в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан.

В стычках с израильтянами самое активное участие приняли подростки, поджигавшие завалы из покрышек и забрасывающие градом камней израильских солдат. Против них были применены дроны, высыпавшие на головы повстанцев газовые гранаты. Подростки в свою очередь успевали подбирать гранаты и отправлять их на израильскую сторону при помощи самодельных пращей. Свидетели утверждают, что гранаты долетали и разрывались в оцеплении израильских солдат, отвечавших на камни пулями.

Израиль, опасаясь прорыва восставших через заграждения на израильскую сторону, стянул к сектору Газа две дополнительные пехотные бригады и ещё одну – на западный берег реки Иордан, где обстановка тоже перестала быть томной.

При этом, израильские военные использовали чрезмерную силу для разгона и устрашения повстанцев, вооружённых пращами и булыжниками, в результате которой палестинцы потеряли убитыми 61 (по другим данным – 55) и ранеными около 3000 человек всего за несколько дней.

Представители Amnesty International насчитали, что огнестрельные ранения получили более 500 палестинцев, а более 1000 пострадавших были отравлены полицейским газом.

В Германии и Франции, где сильны позиции мусульманских диаспор и бездействие властей может повлечь новые уличные беспорядки исламской молодёжи с сожжением десятков ни в чём неповинных автомобилей и лавок мирных бюргеров, моментально озаботились несоразмерным насилием со стороны израильской армии. С соответствующими заявлениями выступили официальный представитель федерального кабинета министров ФРГ Зайберт и глава МИД Франции Жан-Ив ле Дриан.

МИД России в дипломатичной форме назвал США виновными в эскалации напряжённости на Ближнем Востоке в результате безответственных и непродуманных действий.

Многие страны мира заявили о необходимости расследования случаев гибели участников протеста в Палестине. В ЕС сложилась парадоксальная ситуация, когда большинство его членов, включая «локомотивы», высказались за расследование, тогда как аутсайдеры Венгрия, Чехия и Румыния (одни из главных лоббистов и проводников политики США в Европе) заблокировали проект резолюции ЕС, осуждающий перенос американского посольства в Иерусалим.

Тем не менее, по просьбе Палестины в Совбезе ООН 16 мая были начаты слушания о чрезмерном насилии израильской против участников интифады. США и Израиль использовали движение ХАМАС как универсальный жупел для объяснения всех проблем Израиля и Палестины.

Американский постпред в ООН Ники Хейли похвалила израильских военных, охарактеризовав их действия против восставших фразой: «Ни одна страна мира не будет действовать с большей сдержанностью, чем Израиль».

Как жаль, что в зале не нашлось никого, кто воскликнул бы в ответ блистательной Ники: «А как же Янукович? На фоне Биби Нетаньяху Проффессор Кислых Борщей достоин немедленной выдачи в зубы Нобелевской премии мира за непротивленчество и толстовство!»

Хейли было также заявлено, что «Нахождение посольства в Иерусалиме отражает реальность – Иерусалим столица Израиля. Так было с самого основания Израиля… Признание этой реальности делает достижение мирного соглашения (с Палестиной) более достижимым, а не менее. США готовы поддерживать процесс достижение мира и мирного соглашения».

Из чего следует, что в Вашингтоне так увлеклись перекрашивать чёрное в белое и наоборот, что уже забыли ранее достигнутые с огромным трудом договорённости, при которых Иерусалим не является исключительным территориальным достоянием Израиля. Что также сдерживало палестинцев и прочий исламский мир от объявления интифад и джихадов в адрес Израиля и его ближайших союзников.

Но самым смачным в поведении мадам американского постпреда было то, что её участие в обсуждении палестино-израильского кризиса ограничилось собственным красивым выступлением без желания выслушать неприятные слова от оппонентов. В тот момент, когда очередь дошла до палестинского представителя Рияда Мансура, Хейли демонстративно покинула заседание Совбеза, превратив обсуждение сложной проблемы в политическое шоу одного постпреда.

В спину уходящей Ники Мансур назвал действия «сдержанного» Израиля оккупацией, а США – стороной, постоянно вставляющей палки в колёса процессу расследования гибели людей от пуль израильских военных на границе Палестины с Израилем.

Очень показательно отношение США к десяткам погибших и тысячам получивших ранения людей. 61 палестинец – это вам не парочка отравленных ради антироссийского скандала Скрипалей. Устраивать истерику в данном случае не выгодно, политический хайп с химическим душком не состряпаешь, новую порцию санкций против «этих русских» не введёшь – весь остальной мир против, включая ближайших союзников.

В общем, радость от переезда американского посольства вылилась в очередной локальный ад, устроенный Трампом одним росчерком пера, чтобы сделать приятное как своему стратегическому союзнику на Ближнем Востоке, так и выполняя предвыборное обещание, данное протестантским ультраконсерваторам, исповедующим безоговорочную поддержку израильского доминирования на всей территории Святой Земли, куда входит Иерусалим целиком.

С подобными замашками «пацан сказал – пацан сделал», лишёнными политической гибкости, зайти можно очень далеко, оказавшись в ситуации легендарной дурёхи Пандоры, по легкомыслию открывшей ящичек Зевса, заполненного бедами и несчастьями для человечества. Вот только разгонять разбушевавшихся демонов придётся другим, кому не так повезло отгородиться от горячих точек и всего остального мира двумя океанами…