Палестина отвергла требование США признать Россию «агрессором»

15.08.2022  10:18 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Ближний Восток, Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

На территории Украины идет вооруженный конфликт между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил член исполкома Организации освобождения Палестины (ООП), министр труда Ахмад Мадждалани.

На территории Украины идет вооруженный конфликт между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом. Об этом,...

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«Палестинская позиция была ясна с самого начала. И потому палестинское руководство подвергалось различному давлению и шантажу со стороны западных стран и США, чтобы мы осудили Россию, а также заняли прозападную позицию по отношению к ней. Запад настаивал, чтобы мы признали действия РФ агрессией против Украины», – сказал политик в интервью «Известиям».

Он добавил, что это давление включало в себя «не только политический, но и экономический шантаж».

«Однако руководство Палестины ясным политическим языком говорило: международная законность не может быть разделена, и мы, как палестинцы, не можем принять двойные международные стандарты.

Против России вводят санкции, в то время как международное сообщество обеспечивает полную политическую и дипломатическую защиту Израилю во время его агрессии против палестинского народа.

Исходя из этого принципа отказа от двойных стандартов государство Палестина отвергло все требования Запада, который настаивал на осуждении РФ в связи с российско-украинским кризисом. Последний, по нашему мнению, — это, по сути, конфронтация между РФ и НАТО на территории Украины», – резюмировал Мадждалани.

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