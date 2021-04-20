Палестина просит Организацию исламского сотрудничества разорвать отношения с Косово

20.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малки в письме генсеку ОИС попросил государства-члены этой организации разорвать все взаимоотношения с Косово.

Об этом сообщила Gazeta Express, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Как объяснил Аль-Малки, отношения стран ОИС с Косово должны быть прекращены, потому что решение Приштины открыть посольство в Иерусалиме нарушает международное право и резолюции ООН, а также является атакой на палестинский народ и его права.

Портал Gazeta Express делает вывод, что если бы члены организации поддержали бы запрос палестинцев, Приштина столкнулась бы с серьезной потерей международной поддержки, поскольку независимость Косово признали 30 из 57 стран, входящих в эту организацию. И предполагает, что страны ОИС не будут официально отзывать решения о признании Косово, но многие из них определенно больше не станут поддерживать Косово в его усилиях по присоединению к международным организациям.

Приштина официально установила дипломатические отношения с Израилем 1 февраля, и после их заявления об открытии посольства в Иерусалиме 3 февраля MEC осудил это, поскольку, как указано, это нарушит резолюцию 478 Совета Безопасности ООН.

Намерение властей Приштины также подверглось критике со стороны ЕС, но, несмотря на это, посольство было официально открыто 14 марта.

До Косово, начиная с 2018 года, дипломатические миссии в Иерусалиме были только у США и Гватемалы. К ним впоследствии присоединилась Чешская Республика, которая в марте текущего года открыла дипломатический офис в Иерусалиме, как филиал посольства в Тель-Авиве.

Посол Палестины в Сербии Мохамед Набхан недавно заявил, что открытие посольства Косово в Иерусалиме является нарушением принципов арабских и исламских стран, которые считают Иерусалим оккупированным городом, что подтверждается многочисленными резолюциями ООН. При этом Резолюция 478 запрещает государствам перемещать или открывать посольства в Иерусалиме. Он заявил, что Турция также выступает против такого шага, и задал риторический вопрос: Стоит получить признание одной страны и потерять – более 60?

Среди членов ОИС, признающих Косово, – Турция, Албания, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн, Пакистан и Ливия. Такие страны, как Оман, Египет и Гвинея-Бисау, уже заморозили свои решения о признании еще до оспариваемого решения о посольстве, в то время как Косово никогда не было признано Палестиной, Азербайджаном, Индонезией, Ираном, Алжиром, Тунисом и Казахстаном.