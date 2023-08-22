Палестинская модель становится реальностью для Украины

Анатолий Лапин.  
22.08.2023 10:16
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Израиль, Украина


Украине угрожает не столько израильский сценарий заморозки конфликта и развития страны, сколько палестинский.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил экономический эксперт Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине угрожает не столько израильский сценарий заморозки конфликта и развития страны, сколько палестинский. Об...

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По мнению Куща, Украина может превратиться в деиндустриализированную экономику с отсутствием сложных производственных цепочек и живущую исключительно средства доноров.

«Мы говорили о вероятности израилизации Украины и пришли к выводу, что пока предпосылок для этого мало. Самое главное, у нас возник риск, чтобы не произошла палестинизация Украины. Есть риск, что модель Палестины может стать для нас реальностью. Модель Палестины – это ситуация, в которой ты живешь постоянно за счет международной помощи, которую тебе оказывают», – сказал эксперт.

«Если возьмем Палестину после того, как образовалась палестинская государственность, фактически Палестина находится на содержании арабских стран, которые не могут позволить себе открытую конфронтацию с Израилем. Они таким образом дают деньги Палестине, которая может позволить себе открытую конфронтацию.

Мы сейчас живем не за счет денег богатых арабских стран, а за счет денег богатых европейских стран – за счет денег США, Великобритании, наших западных союзников. Это приводит к тем процессам, которые происходят в Палестине. В Палестине полностью произошла реализация – то есть страна разучилась что-либо выпускать, экономика – это сектор услуг, какие-то простейшие производственные циклы», – заявил Кущ.

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