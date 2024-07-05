Память под снос. На Тайване думают, что делать с сотнями статуй Чан Кайши

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Британская Guardian пишет об особенностях развернувшкйся сейчас на Тайване дискуссии относитеьно необходимости ревизии прежней политики исторической памяти.

Реликт гоминьдановского Китая пытается избавиться от 760 установленных по всему острову статуй диктатора Чан Кайши. Но мнения по этому поводу в местном обществе разделились

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Дебаты относительно наследия основателя островной Китайской республики в значительной степени разделились по партийным линиям: правящая сейчас на Тайване Демократическая прогрессивная партия выступает за отход от текущих почестей, в то время как партия Чан Кайши Гоминьдан, находящаяся в оппозиции, обвиняет оппонентов в желании стереть историю.

Нужно еще учесть то обстоятельство, что Гоминьдан поддерживают в основном потомки переселенцев с материка и их потомки, выступающие за идеологему о едином Китае. А противники Чан Кайши – в основном местные уроженцы Тайваня и их потомки, среди которых все популярнеее идея о полной независимости и отказа от единой идентичности с материковым Китаем.

Представитель кабмина заявил, что министерство внутренних дел ускорит работу по правосудию переходного периода, в том числе по статуям, которые все еще остаются в общественных местах. Это обещание стало ответом на критику, что правительство якобы движется недостаточно быстро.

При этом правительство даже выделило военным субсидию, чтобы стимулировать демонтаж памятников Чан Кайши. На что министр обороны сообщил, что чествование Чан Кайши, основавшего военные академии в Китае и Тайване, является военной традицией. Ко всему прочему, он считает военные объекты частной собственностью, сообщила местная пресса.

Эти комментарии появились после призывов о решении вопроса о статуе Чан Кайши в Тайбэе, которая имеет более шести метров высоты и охраняется почетным караулом военной полиции.

В 2018 году правительство создало комитет переходного правосудия для расследования правления бывшего генералиссимуса, который был президентом Китайской Республики – в Китае, а затем на Тайване. Среди рекомендаций было пожелание убрать тысячи статуй диктатора из публичных мест.

Тайвань усеян статуями Чан Кайши, и в течение многих лет правительство и общество были вовлечены в прения о том, что с ними делать. В частности, с самым большим мемориальным залом в Тайбэе, находящимся в центре города и посвященным диктатору.

Мемориал Чан Кайши в Тайбэе сегодня переименован в мемориал демократии.

Наследие Чан Кайши уже давно является предметом политических споров на Тайване. В конце гражданской войны в Китае в 1949 году Чан Кайши и миллионы его сторонников, потерпев поражение, скрылись в Тайване. Там он создал правительство Китайской Республики в изгнании и руководил населением Тайваня в условиях жестокого военного положения в течение десятилетий, вплоть до своей смерти в 1975 году, когда власть перешла к его сыну.

К концу военного положения в 1987 году, по оценкам, до 140 тысяч человек были заключены в тюрьму и еще от трех до четырех тысяч казнены за фактическую или воображаемую оппозицию.