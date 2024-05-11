«Память стоит дороже!»: молдавские граждане надевают Георгиевские ленточки, несмотря на штрафы

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Как и в прежние годы, власти Молдовы вновь начали преследование участников Марша Победы, носивших Георгиевские ленточки. Полиция запротоколировала 189 случаев ношения Георгиевской ленточки на праздничных мероприятиях 9 Мая в Молдове.

«189 человек были зафиксированы как нарушители статьи 365-5, личность 73 из них уже установлена, их ждут штрафы», – заявила пресс-секретарь Генерального инспектората полиции Диана Фетко в эфире общественного телеканала «Молдова-1».

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Одним из участников, оштрафованным за ношение Георгиевской ленточки, стал общественный активист Вячеслав Жуков, экс-депутат Бельцкого муниципального совета. Примечательно, что в 2023 году он уже выигрывал суд, обжаловав предыдущий штраф за ленту.

«Память стоит дороже! Эту ленту я надел в память о своих прадедах, один из которых дошел до Берлина. Чем ближе крах империи, тем более идиотские законы», – написал Жуков в своём телеграм-канале.

В ходе Марша Победы в Кишинёве Георгиевские ленты носили экс-президенты Владимир Воронин и Игорь Додон, шедшие во главе колонны, а также целый ряд депутатов молдавского парламента. Так, депутат от Блока коммунистов и социалистов Владимир Односталко надел ленточку прямо перед лицом полицейских и митингующих провокаторов, кричавших ему: «Иуда!».

Некоторые участники Марша Победы в качестве троллинга оппонентов взяли с собой связку чёрных и оранжевых воздушных шаров.

20 апреля 2022 года в Молдове было запрещено ношение «черно-оранжевой ленты» и символов «V» и «Z», которые, по мнению правящей партии, являются «пропагандой войны на Украине».

11 апреля 2023 г. Конституционный суд Молдовы по запросу депутатов от Партии социалистов признал, что допустима «множественная коннотация» Георгиевской ленты, и что её ношение допустимо, если не связано с пропагандой войны и агрессии.