«Памятник Дзержинскому на Лубянке не устанавливаем, а возвращаем»

27.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Прокуратура Москвы признала незаконным демонтаж и перенос памятника Феликсу Дзержинскому, который был осуществлен протестующими – противниками сохранения СССР в 1991 году.

Об этом на круглом столе в Москве заявил глава организации «Офицеры России» Сергей Липовой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Памятник Дзержинскому снесён незаконно. Чтобы убедиться в своей правоте и правоте нашей общественности, в декабре 2020 года мы обратились в Генпрокуратуру, чтобы она дала правовую оценку событиям августа 1991 года. То, что мы получили ответ из прокуратуры Москвы, полностью подтверждает нашу правоту», – заявил Липовой.

Он процитировал ответ прокуратуры Москвы, где говорится, что в результате проверки, сведений о наличии распорядительного акта органов власти столицы РФ о демонтаже памятника Феликсу Дзержинскому летом 1991 года найдено не было.

«Подчеркну, ответ из прокуратуры города Москвы полностью доказывает незаконность сноса памятника. И если мы живём в правовом государстве, то эта законность – историческая и правовая – должна быть восстановлена, и Феликс Эдмундович должен занять своё законное место, то есть, вернуться на Лубянку», – подчеркнул Липовой.

«Тот, кто сносит памятники, чаще всего, хочет снести и страну, где эти памятники стоят… Собственно, в одной из частей России, а именно – на Украине, очень старательно уничтожили памятники всем, кто занимался созданием Украины и её отделением от остальной России. Именно для того, чтобы сделать вид, что Украина не часть России, а нечто отдельное», – привёл пример российский публицист, политконсультант Анатолий Вассерман.

Александр Казаков, бывший советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко, подтвердил, что российские либералы, в своё время радовавшихся падению советских памятников, ведуд себя как украинствующие вандалы.

«Наши оппоненты из неолиберального полуфашистского по своей стилистике лагеря пытаются представить историю начала советского периода так – есть маленькая банда людей, которых можно по именам перечислить, захватившая власть. Потом ничего не было, потом – раз, у нас 30-е годы, коллективизация, индустриализация. Они постоянно умалчивают о том, что это был выбор страны в 1917 году и выбор армии. Русское офицерство – цвет нации, пополам разделились. У людей был разный образ будущего, из-за него они воевали. Но и те, и другие воевали за Россию. Этот маятник надо восстановить. Памятник Дзержинскому на Лубянке мы не устанавливаем, мы его возвращаем», – подчеркнул Казаков.

Военный историк Армен Гаспарян пояснил, что памятник важен для сотрудников спецслужб.

«Я хочу сказать от лица самого рядового москвича – нравится это кому-то или нет, но этот район будет всегда символично связан с именем Феликса Эдмундовича, не потому что там сейчас располагается ФСБ, а до этого было КГБ или ВЧК. Поэтому памятник необходимо вернуть.

Речь даже не идёт о том, что таким образом будет восстановлена историческая справедливость за 91-й год. Может быть, конечно, кому-то интересен сам по себе голый реваншизм, но у меня с этой точки зрения очень простая позиция. Сегодня, в 2021 году, в очень многих кабинетах действующих сотрудников ФСБ стоит либо бюстик Феликса Эдмундовича, либо весит его портрет. Они являются правопреемниками того самого ведомства. Более того, когда мы недавно отмечали столетие органов государственной безопасности, это было в 2017 году, несложно догадаться что отчёт идет с 20 декабря 1917 года, а вовсе не с рождения спецслужб эпохи Российской Империи», – заявил эксперт.

«Поэтому хватит морочить друг другу головы абсолютной софистикой, абсолютной ерундой. Переиграть историю невозможно. Вам могут какие-то события нравиться или не нравиться, но в истории это уже случилось. И Феликс Эдмундович в этой истории занимает очень достойное место.

Поэтому этот памятник – это дань нашему прошлому и это дань уважения действующим сотрудникам российских органов госбезопасности, которые сегодня находятся на боевом посту, которые не дают возможности проникнуть на нашу территорию всякой террористической заразе. Которые, извините, на этом посту гибнут, и вот Дзержинский – это их символ. Поэтому давайте вернём этот памятник», – призвал Гаспарян.

Его поддержал российский писатель и публицист Николай Стариков.

«Герой Советского Союза в любом случае герой РФ, а герой Российской Империи является героем для СССР и для современной РФ. Мы должны склеивать историческое полотно, чтобы не было возможности поделить нас на части и тем самым ослабить», – сказал он.

«Феликс Дзержинский является символом наших специальных служб. Когда-то Александр III сказал, что у России есть два союзника – её армия и флот. Но если мы возьмём на себя смелость поправить своего императора, то у России три союзника – армия, флот и спецслужбы.

Поэтому восстановление (подчёркиваю не установка памятника, что позволяет уходить в дискуссии – надо или не надо, а восстановление) законного местонахождения памятника Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому – это еще и акт нашего общего уважения к сотрудникам спецслужб», – заключил Стариков.