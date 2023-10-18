Памятник графу, подавившему восстание в Польше, установили в России

Елена Острякова.  
18.10.2023 23:32
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Калининград, Политика, Польша, Россия


Памятник графу Михаилу Муравьёву-Виленскому был установлен в Калининграде. Это уменьшенная (2,5 метра) копия памятника, который стоял в  Вильнюсе  с 1898 до 1915 года.

«Он всю свою энергию и труд потратил на укрепление русского начала и, по большому счёту, сохранил русское единство. Конечно, самая выдающаяся его заслуга перед Отечеством — это подавление польского восстания 1863 года. Именно Михаилу Николаевичу мы обязаны тем, что тот, по сути дела, развал страны, который был уготован ей и, к сожалению, подогреваем как настроениями извне, так и внутри, старт которому дало польское восстание 1863 года, был не только подавлен, но, по сути, Михаил Николаевич вокруг себя сконсолидировал всё общество Западного российского края, где он стал губернатором», — объяснял идею сенатор Александр Шендерюк-Жидков.

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Памятник графу Михаилу Муравьёву-Виленскому был установлен в Калининграде. Это уменьшенная (2,5 метра) копия памятника,...

Инициатором установки памятника стал губернатор Антон Алиханов. Он предложил эту идею в январе 2023 года.


«Михаил Николаевич – не просто примечательный исторический персонаж, а пример для подражания. Его действия удивительным образом являются практическим пособием для современной истории и современных вызовов. Удивительно, сколько практических советов можно извлечь из его опыта подавления восстания и обустройства мирной жизни, созидания русского дела», – заявил Алиханов.

Восстанием 63-го года руководил Кастусь Калиновский, именем которого названо подразделение белорусских боевиков в составе ВСУ. В 1864 году Калиновский был публично повешен по приказу Муравьева.

Поэтому установка памятника была с восторгом воспринята в Белоруссии.

«Змагар – трепещи! Графу Михаилу Муравьёву-Виленскому открыли памятник, к сожалению, пока не в Беларуси, а в России. Остается только позавидовать, что у соседей есть такой монумент, а у нас пока нет. Было бы неплохо, если бы он появился и в наших краях. К примеру, в Гродно – и чтобы так же пристально и презрительно смотрел в сторону Польши», – написал в своем тг-канале тележурналист Григорий Азаренок.

«Муравьёв-Виленский закрепил Западный край за Россией. Не столько тем, что подавил там восстание польской шляхты, сколько тем, что сделал ставку на русское православное большинство – глубинный народ будущей Белоруссии. Очень символический контроль над символическим пространством российского Калининграда», – считает политолог Александр Носович.

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