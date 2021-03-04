Памятник Мозговому в Алчевске может обрушиться

04.03.2021, Алчевск, Михаил Рябов

Памятник погибшему командиру ополчения Алексею Мозговому, установленный в Алчевске, может обрушиться. Об этом сообщил Юрий Шевченко, возглавлявший бригаду «Призрак» после смерти Мозгового.

По данным Шевченко, памятник «дал крен», причиной является «трещина в плите». Сейчас будет проводиться повторное исследование состояния скульптуры.

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Памятник Алексею Мозговому был установлен в мае 2016 года на пожертвования, собранные в России. Скульптура не находится на балансе города.

Мозговой погиб 23 мая 2015 года в результате нападения из засады на джип, в котором ехал полевой командир с охраной.

Как сообщал «ПолитНавигатор», бывший глава украинской разведки Николай Маломуж признался, что «Мозгового убрали наши спецслужбы».