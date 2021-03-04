Подпишись на рассылку
04.03.2021, Алчевск, Михаил Рябов
 
Война, Дзен, Донбасс, Русская Весна
Просмотров:

Памятник Мозговому в Алчевске может обрушиться


Памятник погибшему командиру ополчения Алексею Мозговому, установленный в Алчевске, может обрушиться. Об этом сообщил Юрий Шевченко, возглавлявший бригаду «Призрак» после смерти Мозгового.

По данным Шевченко, памятник «дал крен», причиной является «трещина в плите». Сейчас будет проводиться повторное исследование состояния скульптуры.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Памятник Алексею Мозговому был установлен в мае 2016 года на пожертвования, собранные в России. Скульптура не находится на балансе города.

Мозговой погиб 23 мая 2015 года в результате нападения из засады на джип, в котором ехал полевой командир с охраной.

Как сообщал «ПолитНавигатор»,  бывший глава украинской разведки Николай Маломуж признался, что «Мозгового убрали наши спецслужбы».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть