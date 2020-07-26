Памятник оккупантам Донбасса облили краской

26.07.2020, Луганск, Сергей Вредников

В захваченном украинской армией городе Лисичанск под Луганском полиция открыла уголовное дело по факту «надругательства» над памятником ВСУшникам, который неизвестные облили красной краской.

Сюжет подготовил телеканал «Общественное Донбасс», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Неизвестные облили красной краской памятник украинским бойцам, которые погибли во время освобождения города», – сообщила телеведущая.

Представитель полиции Заза Липартия, сообщил, что виновным в ЧП грозит наказание «в виде ограничение свободы на 5 лет или лишение свободы на 5 лет».