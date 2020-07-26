26.07.2020, Луганск, Сергей Вредников
 
Донбасс, Происшествия, Украина
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Памятник оккупантам Донбасса облили краской


В захваченном украинской армией городе Лисичанск под Луганском полиция открыла уголовное дело по факту «надругательства» над памятником ВСУшникам, который неизвестные облили красной краской.

Сюжет подготовил телеканал «Общественное Донбасс», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Неизвестные облили красной краской памятник украинским бойцам, которые погибли во время освобождения города», – сообщила телеведущая.

Представитель полиции Заза Липартия, сообщил, что виновным в ЧП грозит наказание «в виде ограничение свободы на 5 лет или лишение свободы на 5 лет».

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