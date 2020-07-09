Памятник русским воинам демонтирован после протестов

09.07.2020, Москва, Вадим Егоров

В Адлере (большой Сочи) сегодня был демонтирован памятник, установленный 30 июня на месте основания в 1837 году русской армией в ходе Кавказской войны форта Святого Духа. Причиной стало требование представителей черкесской общины.

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«Власти признали, что он был поставлен без необходимых согласований, с очень большими ошибками, без обсуждения с представителями коренного народа, – заявил посетивший администрацию города Сочи председатель Краснодарской краевой общественной организации «Адыгэ Хасэ причерноморских адыгов-шапсугов» Маджид Чачух. – Я думаю, что тема исчерпана. Общественный резонанс был, все дошло на высший уровень, были обращения со стороны Международной черкесской организации, на уровне федеральных уровней власти вопрос был обсужден, и глава города согласился, что вопрос с установкой памятника был не до конца отработан, и принял решение о демонтаже памятника».

«Я считаю, что это победа черкесского активизма, – прокомментировал снос памятника автор обращения к президенту России Владимиру Путину и властям Юга России общественник Валерий Хатажуков. – Здесь произошла мобилизация диаспоры. Было очень много обращений. Это важно не только для нас, но и для властей».

Всего петицию подписало более полусотни черкесских деятелей.

«Появившийся в Адлерском районе Сочи памятник русским солдатам, погибшим в бою с «вражескими» горцами-черкесами, вызвал огорчение и раздражение среди их потомков, а также просто людей, чтущих память погибших в то страшное время по количеству жертв и масштабам, – говорится в обращении. – Именно по указке свыше, на наш взгляд, появляются памятники Екатерине II, Суворову, Ермолову, Зассу, Лазареву, Александру II, казакам, «освоившим» эти земли…. Мы равноправные представители равноправных народов, считающие происходящее с памятниками на Северном Кавказе примерами фальсификации российской истории, требуем от президента В.В.Путина официального отказа от данного курса».

Трудно сказать, внял ли Кремль требованиям горцев, но власти Юга России – точно да.

Монумент «Подвигу русских солдат» в Адлерском районе Сочи был установлен по инициативе членов Российского военно-исторического общества, сотрудников местного музея истории и священников Свято-Троицкой церкви.

«Архитектурная композиция представляет собой возвышенность, на которой лежит карта Форта Святого Духа, заложенного в 1837 году на мысе Адлер, – говорилось в аннотации к памятнику. – В 30-х годах 19-го века Форт служил укреплением Черноморской береговой линии и был одним из важнейших стратегических пунктов побережья. В июне 1837 года русские солдаты и офицеры вели ожесточённый бой с горцами. Тогда от вражеской пули погиб поэт-декабрист Александр Бестужев-Марлинский».

Таким образом, инициаторы установки монумента постарались максимально корректно позиционировать памятник, стремясь не оскорблять чувств черкесской общины, составляющей 1,2% местного населения.

Против сноса памятника выступила монархическая организация «Двуглавый орёл».

«Хочется напомнить, что итогом Кавказской войны (1817—1864) стало замирение огромного края внутри Российской Империи. Народам Кавказа была обеспечена безопасность от межнациональных конфликтов и от постоянных внешних набегов со стороны Ирана и Турции», – говорится в заявлении.

Монархисты в свою очередь добиваются сноса «памятников кровавым революционерам времён гражданской войны», среди которых Лаврентий Берия, Георгий Атарбеков, Серго Орджоникидзе, Анастас Микоян, Степан Шаумян, Симон Тер-Петросян «Камо» «и другие изуверы».