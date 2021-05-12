«Памятниками советским солдатам Москва столбит территории» – Корчинский

12.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

«Вечные огни» – это «аттракционы с газовой горелкой», под которыми нет захоронений.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия ТВ» заявил украинский праворадикал, боевик АТО Дмитрий Корчинский, бывший также лидером националистической организации УНА-УНСО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Корчинского, «вечные огни» и памятники советским солдатам – это территории, которые «застолбила» Москва.

«Замполитские аттракционы, под ними нет ни реальных героев, ни реальных никого. Может, пару НКВДшников где-то там закопали – это не имеет никакого отношения. Это не могилы, это ничто, их нельзя уважать – это аттракцион. На могилах людей, любых – жертв, героев должны стоять кресты, они должны быть нормально похоронены. А аттракционов там не должно быть, тем более, что Москва столбит территории.

Вот там, где есть памятник советскому солдату, где есть обелиск, вечный огонь, там мы претендуем, говорит она. Это то, чем они столбят территории, и именно поэтому это должно быть снесено. Увидите, под этими газовыми конфорками нет ни одной человеческой кости, там ничего нет – это чистой воды аттракцион, потому что мы глубоко исследовали этот вопрос», – заявил Корчинский.