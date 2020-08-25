Пан или пропал: кабмин Украины подошёл к Рубикону

25.08.2020, Киев, Игорь Петров

Украина продолжает брать в долг, но не тратит средства на поддержку производства и не в состоянии защитить отечественного производителя.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический эксперт Руслан Бизяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Украина подписала меморандум с ЕС относительно макрофинансовой помощи в 1,2 млрд евро, но эти деньги пойдут на проедание.

«Что касается этого скандального меморандума относительно сотрудничества с Европой, то ситуация напоминает знаменитую поговорку Игоря Валерьевича Коломойского о том, что жизнь – это супермаркет: бери что хочешь, но впереди все равно кассы, придется платить.

В нынешней экономической ситуации никто просто так кредитов давать не будет. Тем более, Европа прекрасно понимает, что эти кредиты пойдут на проедание, они пойдут на закрытие дыр в бюджете и выполнении других обязательств Украины. Написано, что они хотят иметь: а) гарантию получение этих денег, б) получить с этого дополнительную прибыль», – сказал Руслан Бизяев.

Принятый Верховной Радой во втором чтении законопроект №3739 о локализации в государственных закупках, который предусматривает введение критерия в системе государственных закупок уровня локализации производства и тем самым защищает местного производителя, подвергся критике со стороны Запада и стал поводом для заявлений о том, что Украина нарушила договор об Ассоциации с ЕС. Поэтому дальнейшая его судьба и отношение к его имплементации правительства покажут, готова ли власть защищать местного производителя, отметил эксперт.

«На этом фоне мне очень интересна судьба скандально известного закона о локализации, против которого уже выступило достаточно мощное западное лобби. Это будет некий Рубикон для Кабинета министров, который покажет, насколько он готов в нынешней ситуации защищать национального производителя.

Для сравнения и понимания, давайте, возьмём ситуацию в Турции, когда Эрдоган принял решение о том, что он повышает ставки на украинскую кондитерку, были проведены переговоры, Эрдоган пообещал и дал поручение своему Кабинету министров немножко смягчить эти условия. Что из этого получится – будем посмотреть.

Однако уже сейчас понятно, что соседняя Турция буквально семимильными шагами развивает свое производство и защищает национального товаропроизводителя безотносительно того, какие были раньше взятые на себя обязательства, к примеру, в рамках Всемирной организации торговли и других международных организаций.

Сейчас такое время – каждый за себя, поэтому надо не бояться делать резких заявлений и, самое главное, эффективные шаги, если эти эффективные шаги приводят к самому главному – росту украинской экономики, защите нашего производителя», – подытожил Руслан Бизяев.