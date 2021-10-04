Пан или пропал: в Киеве эксперты рассуждают о судьбе Разумкова

04.10.2021 21:24 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Дмитрий Разумков после ухода с поста спикера Верховной Рады может стать «точкой сборки» оппозиции, но может и лишиться всего своего политического капитала.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Худший для Зеленского вариант – если Разумков станет точкой сборки оппозиционных сил, объединения разновекторных сил, которые находятся в оппозиции к Зеленскому под лозунгом «гуртом и батька бить легче». Это – наибольшая угроза. Другой момент – Дмитрий Разумков, при том что он многому научился и вырос, тем не менее, он играет «правильного мальчика», хорошего парня. А таких у нас не любят. Боюсь, что лишившись кресла спикера, он растеряет весь свой «неразменный рубль», весь свой политический капитал. Без кресла станет «одним из». Это два варианта. Другое дело, «точка сборки» нуждается в серьезном финансировании, доступу к телеканалам. А захотят ли представители «олигархического кооператива» бить горшки с Зеленским, который совсем «хромой уткой» не является? Сделать олигарху больно, обладая государственными силовыми ресурсами, не очень сложно», – сказал Андрей Золотарев.

В свою очередь, киевский журналист Александр Зубченко утверждает, что сейчас спикер Разумков является «креатурой олигарха Рината Ахметова». Косвенно это подтверждает частое появление Разумкова на ТВ-каналах миллиардера.

Экс-депутат Сергей Лещенко опубликовал свидетельства разлада между Ахметовым и Зеленским.

«В повестке дня фракции СН – исключение из фракции депутата Людмилы Буймистер. Она проголосовала против деолигархизации красной кнопкой, чем перешла красную линию, сказал первый зам фракции Александр Корниенко. Буймистер входит в неформальную группу Рината Ахметова», – утверждает Лещенко.

Киевский эксперт энергетического рынка Юрий Корольчук скептически оценивает шансы на долгосрочную карьеру Разумкова как ставленника Ахметова – олигарх его использует лишь для ситуативных торгов с Банковой.

«Перспективы Разумкова? Да думаю, что никаких. Да, говорят, что Ахметов был готов и остается готовым подставить плечо новому оппозиционному лидеру Разумкову. Хотя, какой из Разумкова оппозиционер? Аж смешно такое писать. К тому же, Ахметову уже нечего терять. Отношения с Зеленским остаются рабочие, но чем ближе к 2024 году – то Зеленский все меньше доверяет Ахметову… Здесь и уголь, который не хочет накапливать Ахметов, чем ставит рынок электроэнергии в «позу зю». А там и до «позы зе» недалеко. Если зимой будут проблемы с электроснабжением, или мы будем импортировать электроэнергию из России и Белоруссии, то ответственность Ахметова здесь будет довольно однозначна. С другой стороны, Ахметов может провести взаимозачет по вопросу Разумкова-угля. То есть, чтобы власть закрыла глаза на фактическое бездействие ТЭС и шахт Ахметова. И в таком случае Разумкова загонят в «стойло», где уже давно пасутся Ляшко, Гройсман, Яценюк и другие «фавориты» рейтингов», – пишет Корольчук в блоге.