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02.11.2021 16:38 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Грузия, Политика, Украина
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«Пан Михо, прекращайте!» – в Раде призвали Саакашвили заканчивать голодовку

Новости УкраиныОктябрь 2021 года оказался пиковым месяцем по части количества депортаций украинцев из Грузии. Об...

Октябрь 2021 года оказался пиковым месяцем по части количества депортаций украинцев из Грузии.

Об этом на брифинге в Верховной раде заявила депутат «Слуги народа» Елизавета Ясько, являющаяся также любовницей находящегося в тбилисской тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Происходит очень много несправедливости в отношении украинских граждан, которые сейчас приезжают в Грузию. Почему-то рекордное количество депортаций украинцев, недопущений в страну произошло именно в октябре. Это не является дружеским шагом со стороны Грузии. С этим нужно разбираться, потому что мы считаем Грузию дружественной страной, но такие шаги, к сожалению, не являются дружественными», – пожаловалась Ясько.

Депутат рассказала, что в данный момент инициативная группа депутатов собирает подписи для заявления-обращения относительно состояния Саакашвили, которого она назвала «президентом».

«Сейчас очень важно действовать и защищать, в первую очередь, его жизнь, справедливость предоставлять медицинскую помощь. Потому что это большой стыд – то, что президент Саакашвили сейчас находится в тюрьме в Грузии, и ему не предоставляется надлежащая правовая и медицинская помощь, и каждый день нарушаются его права», – добавила парламентарий.

В свою очередь уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова призвала Саакашвили прекратить голодовку.

«Ваш поступок был поступком мужественного человека, поступком сильным, поступком отчаяния. Мы понимаем, что вы будете идти до самого конца, но есть ли смысл делать это ради того, чтобы ваши оппоненты и враги никогда не почувствовали от вас того мужества, которое вы можете дать и украинцами, и грузинам, если начнёте постепенно выходить из голодовки?

Пожалуйста, прекращайте это и боритесь! И грузины, и украинцы знают вас как человека, который борется, именно борется до последней минуты. Поэтому, пан Михайло, пожалуйста, прекращайте, и группируйте вокруг себя людей, способных на большие поступки», – призвала Денисова.

Напомним, в конце октября из Грузии выдворили украинского антироссийского пропагандиста Дмитрия Гордона, который прилетел проведать в тюрьме грузинского экс-президента Михаила Саакашвили.

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