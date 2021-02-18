«Пан Путин» строит в Бабьем Яре синагогу, чтобы рассорить украинцев – киевские «эксперты»

18.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Строительство музея Холокоста в Бабьем Яре, где планируется наглядно иллюстрировать преступления украинских националистов против еврейского населения в годы гитлеровской оккупации, якобы будет способствовать «разжиганию межконфессиональных конфликтов» на Украине.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявили её участники, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«У нас есть еще одно интересное место, на котором на сегодняшний день ломаются копья – это Бабий Яр», – задал тему дискуссии глава ОО «Коломедия», майданщик Николай Бондарь.

Его поддержал следующий спикер – глава ОО «Семья участников небесной сотни» Юрий Аксенин, который заявил, что в памятных местах нельзя строить никаких зданий.

«В парках нельзя ничего строить, кроме инженерных коммуникаций. Потому что это незаконно. Поэтому те споры, которые идут между конфессиями по поводу строительства синагоги на месте кладбища, насколько мне известно, оно не совсем идёт по канонам», – сказал он.

Для уточнения этого вопроса он обратился к вице-президенту национальной ассоциации архитекторов Украины Юрию Духовичному, чтобы он как специалист детально разъяснил проблематику.

«Во-первых, вся история с конкурсами, и события, которые происходят сейчас, позволяет определить это, как широкомасштабную провокацию, которая идет с России. Потому что все это делается за российские деньги. К сожалению, они получают все возможные преференции для того, чтобы осуществлять то, что они задумали.

То, что сейчас происходит – для нас, для профессионального архитектурного сообщества, это шок. Потому что практически все действия, которые происходят сейчас – это брутальное нарушение закона и статуса историко-мемориального заповедника. Там уже стоит забор, который охватывает часть православного Кирилловского кладбища мемориального», – паникует архитектор

«Это нарушение 161 статьи уголовного кодекса о разжигании межнациональной, межконфессиональной вражды на Украине. Об этом всем мы написали в своем обращении и надеемся, что и омбудсмен, и генеральный прокурор, и президент, и все, от кого это зависит, остановят эту деятельность навсегда. Потому что всем очень хорошо понятно, что когда десятки миллионов идут из России, от российских банкиров – это окончательно программа, которая санкционирована паном Путиным и конечно всеми структурами, которые заинтересованы в том, чтобы дестабилизировать ситуацию на Украине», – уверен Духовичный

«Они объявили, что они формируют компьютерную модель с места событий, чтобы каждый мог увидеть, кто стрелял, откуда стрелял и куда стрелял. Любой, кто знаком с технологиями компьютерными, понимает, что переодеть того, кто стрелял в любую из сторон, для этого нужно в компьютере ровно 5 минут. И совершенно четко становится понятным, что есть цель обвинить украинцев в том, что они, несмотря на документы, которые есть, в том числе, совершали эти убийства», – добавил украинский архитектор.

Отметим, утверждения «свидомых» основаны на том, что среди учредителей проекта есть бизнесмены из России – уроженец Львова Михаил Фридман и уроженец Киева Герман Хан.