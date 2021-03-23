Паналбанец и сербофоб Курти снова стал главой «правительства» Косово

23.03.2021, Белград, Алексей Топоров

«Парламент» Косово большинством голосов проголосовал за избрание лидера паналбанского движения «Самоопределение» Альбина Курти «премьер-министром».

Сам Курти теперь лоббирует схожую с ним по взглядам, ставленницу демократической администрации США Вьосу Османи на пост «президента» Косово.

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Как сообщает корреспондент «Политнавигатора», за кандидатуру Курти проголосовали 67 депутатов Ассамблеи Косово, против – 30, всего на заседании присутствовали 107 народных избранников. Ранее депутаты избрали еще одного представителя «Самоопределения» Глаука Коньюфцу «спикером» парламента.

«Мы не пойдем ни на какой другой компромисс, это должно быть четко заявлено за каждым столом переговоров, – заявил Курти о перспективах диалога с Сербией для Koha Ditore. – Мы должны объединиться против Сербии. Мы потребуем парламентских дебатов до полного изнеможения. Мы должны найти координацию ради будущего детей. Мы должны найти это также в секторе безопасности. Мы также будем добиваться координации в отношении фонда медицинского страховании…. Мы улучшим наши добрососедские отношения [с Сербией] только путем взаимного признания. Путь к интеграции в ЕС может быть трудным, но альтернативы нет».

Не удивительно, что поначалу «премьер» не хотел давать партии сербского меньшинства «Сербский список» ни одного места в правительстве, но после все-таки согласился предоставить сербам портфель министра по делам общин и репатриантов, вместо положенных двух.

«Нарушение конституции – плохое начало для правительства, которым вы планируете руководить, – заявил в лицо Курти в ходе дебатов в Ассамблее представитель «Сербского списка» Игорь Симич. – Это в то же время и плохой сигнал для всех граждан. Из-за такого поведения среди всего прочего «Сербский список» не поддержит предложенное правительство, более того, мы подадим иск в Конституционный суд, чтобы защитить права нашего народа, которые нарушаются вами».

При этом еще не получив дела от предшественника – Авдуллы Хоти, Курти начал лоббировать на пост президента схожую с ним по взглядам радикалку, сербофобку и креатуру демократической администрации США Вьосу Османи на пост «президента» (избирается и утверждается Ассамблеей).

«Чем раньше мы выберем Вьосу Османи, тем лучше. Давайте соберемся и на следующем заседании, после выборов заместителей министров, перейдем к выборам президента», – предложил Курти.

Напомним, что с февраля по июнь 2020 года Альбин Курти уже занимал пост «премьер-министра» Косово, но тогда его четко выраженная сербоненавистническая позиция не устраивала республиканскую администрацию США, желавшую объединить и примирить Балканы под своим финансовым руководством в рамках проектах регионального мини-шенгена.

Поэтому Курти был вынесен парламентский вотум недоверия. Демократическая администрация США, напротив, намерена вернуться к стратегии давления на Белград с целью принуждения Сербии признать независимость Косово, для чего Курти и Османи являются идеальными кандидатурами. Чтобы вернуть первого на пост премьера, американские кураторы через ручной «Верховный суд» Косово признали прежнее правительство нелегитимным и инициировали новые досрочные парламентские выборы, на которых победило «Самоопределение».