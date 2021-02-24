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24.02.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Албания, Балканы, Дзен, Косово, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Сербия, Скандал
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Паналбанская партия косовара Курти намерена идти на выборы в Албании


Вдохновленное победой в Косово паналбанское движение «Самоопределение» заявило об участии в парламентских выборах в Албании.

Правда, участие косовского движения будет относительно скромным, оно выдвигает всего трех кандидатов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Косовское движение «Самоопределение» с паналбанскими амбициями намерено выставить на грядущих парламентских выборах в Албании, которые пройдут 25 апреля, трех кандидатов: Бойкена Абази, Илияза Шеху и Крешника Мерджани. Таким образом, как полагают эксперты, Курти впервые намерен серьезно заявить о себе и на уровне Албании.

Бойкен Абази собрал подписи, – прокомментировал готовность «Самоопределения» к выборам пресс-секретарь этой политической силы Арлинд Манджука. – Шеху и Мерджани пока еще находятся в процессе сбора подписей».

Экс-боевик, глава преступного клана и лидер Альянса за будущее Косово, проигравший парламентские выборы и распрощавшийся с перспективой стать «президентом» Косово Рамуш Харадинай раскритиковал намерение Альбина Курти влезать в политику соседней Албании.

«Полагаю, что нет резона спешить с участием в парламентских выборах в Албании, и я боюсь, что, если не участники этих выборов, то другие сочтут это трюком и возможностью возобновить старые сценарии разделения (Косово на сербский север и албанский юг – ред.). Это также можно рассматривать, как своего рода неспособность содействовать неотъемлемой интеграции севера страны», – добавил Харадинай осудив, исключительно албанскую повестку «Самоопределения».

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