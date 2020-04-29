29.04.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Украина, Экономика коллапса
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Пандемия на Украине осложнится голодом


Коронавирус спровоцировал экономические проблемы на Украине, в стране начинается массовый голод – ситуация ухудшается из-за засухи.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил экс-министр транспорта и бывший депутат Верховной рады Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я теперь вам говорю – у нас надвигается другая беда. Не только у нас, истины ради. Дожди давно помните? В воскресенье полило чуть-чуть. У нас нужно уже буряк пересевать, кукурузу… Во всем мире растет угроза голода. Поэтому раздаются крики, что весь этот крик вокруг COVID-19 был придуман, чтобы сократить население, особенно тех, кого кормить жалко. Вот такие есть версии. Но у нас Бог дал землю. Я все время устаю повторять, что еда и вода будут самыми дорогими продуктами в новом мире», – заявил Червоненко.

Отметим, что накануне президент Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий продажу украинских черноземов западным корпорациям.

После Евромайдана Украина разорвала промышленные связи с Россией. Посольство США уверяло, что Украину ждет будущее аграрной сверхдержавы.

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