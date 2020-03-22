Пандемия похоронит «проект Украина» в нынешнем виде

22.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Настаёт время, когда объявившие «независимость» бывшие советские республики должны подтвердить свою состоятельность как дееспособные государства, способные преодолеть серьёзные вызовы. Далеко не все лимитрофные образования справятся с этой задачей.

Такой прогноз в эфире телеканала «TV Center» озвучил известный российский политолог-международник Федор Лукьянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши бывшие союзные республики дошли до момента истины — потому что, когда всем не до них, возникает вопрос – состоятельно или несостоятельно государство? Состоятельно не потому, что распался СССР, и по факту распада было признано 15 стран, а состоятельно по факту, плохо-бедно, но дееспособно, государство которое способно существовать, не рассчитывая, что его кто-то-куда-то возьмёт. Вот эта проблема сейчас стает в полный рост, и не все этот тест пройдут», – отметил эксперт.

По его словам, страны, строившие свою политику на идее интеграции в ЕС и НАТО, как, например, Украина, допустили фатальную ошибку, потому что эта дорога для них теперь закрыта.

«Сейчас обнулилось очень многое, и для стран, которые построили свою политику на путь туда, где дают идентичность – «вот тебе на, ты теперь европеец». У них это не получилось по разным причинам, а теперь уже и некуда идти. Это достаточно фатально», – резюмировал Лукьянов.