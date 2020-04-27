Пандемия придаст новое ускорение украинскому отставанию – эксперт

27.04.2020, Киев, Игорь Петров

Если украинское государство не начнет инвестировать в модернизацию экономики, то Украина может еще больше отстать в своем развитии после того, как мировая экономика начнет выходить из кризиса.

Об этом в эфире канала UKRLIFE.TV заявил экономист Андрей Блинов, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Государство, параллельно думая о поддержании штанов и затыкании дыр, должно готовиться к тому, что сейчас пойдет инвестиционный спрос на возможности, связанные с новыми технологиями, связанные с перезагрузкой мировой экономики.

И в это дело надо очень активно включаться, в том числе на уровне государственных инвестиций. Если государство не включится в двадцатые годы в частичную модернизацию, мы по итогам этого кризиса и этого нового цикла – мы еще больше будем отставать, а не догонять. И вот это – самый главный вызов.

Это сегодня звучит неким диссонансом при том дефиците бюджета в 7,5% ВВП, который называется, но, тем не менее, именно здесь надо искать трудоемкие вещи, надо искать здесь рабочие места.

И если мы уже говорим о том, что правительство думает, как бороться с безработицей, значит надо смотреть, а где в этих плоскостях можно еще брать трудоемкие отрасли, чтобы покормить украинцев.

Это очень важный вопрос, его не решит частный капитал – тем более, что у частного капитала свои, достаточно большие проблемы в этот кризис», – предупреждает Блинов.