27.04.2020, Киев, Игорь Петров
 
Кризис, Медицина, Общество, Политика, Россия, Украина, Финансы, Экономика
Просмотров:

Пандемия придаст новое ускорение украинскому отставанию – эксперт




Если украинское государство не начнет инвестировать в модернизацию экономики, то Украина может еще больше отстать в своем развитии после того, как мировая экономика начнет выходить из кризиса.

Об этом в эфире канала UKRLIFE.TV заявил экономист Андрей Блинов, передает корреспондент «Политнавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Государство, параллельно думая о поддержании штанов и затыкании дыр, должно готовиться к тому, что сейчас пойдет инвестиционный спрос на возможности, связанные с новыми технологиями, связанные с перезагрузкой мировой экономики.

И в это дело надо очень активно включаться, в том числе на уровне государственных инвестиций. Если государство не включится в двадцатые годы в частичную модернизацию, мы по итогам этого кризиса и этого нового цикла – мы еще больше будем отставать, а не догонять. И вот это – самый главный вызов.

Это сегодня звучит неким диссонансом при том дефиците бюджета в 7,5% ВВП, который называется, но, тем не менее, именно здесь надо искать трудоемкие вещи, надо искать здесь рабочие места.

И если мы уже говорим о том, что правительство думает, как бороться с безработицей, значит надо смотреть, а где в этих плоскостях можно еще брать трудоемкие отрасли, чтобы покормить украинцев.

Это очень важный вопрос, его не решит частный капитал – тем более, что у частного капитала свои, достаточно большие проблемы в этот кризис», – предупреждает Блинов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть