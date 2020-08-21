«Пандемия ускорила мыслительные процессы в ЕС» – Лавров

21.08.2020, Москва, Олег Кравцов

Украина намерено не желает мирного урегулирования конфликта в Донбассе, чтобы сохранить антироссийские санкции, введенные Брюсселем.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью газете «Труд» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос, каковы перспективы улучшения отношений с ЕС.

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Глава внешнеполитического напомнил, что Брюссель увязывает улучшение отношений от выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта на Юго-Востоке Украины, стороной которого Россия не является.

«Увы, эта искусственная и близорукая увязка сохраняется и по сей день – к большому удовлетворению киевских властей, которые не только не выполняют своих обязательств по Минскому «Комплексу мер», но и не делают секрета из желания использовать неурегулированность конфликта для поддержания санкционного давления в отношении России», – сказал Лавров.

По его словам, сегодня «пандемия ускорила мыслительные процессы в самом Евросоюзе», где все чаще высказываются в пользу укрепления собственной «стратегической автономии» в международных делах.

«По инициативе Председателя Евросовета Ш.Мишеля стартовала внутриесовская дискуссия о «плюсах» и «минусах» нынешнего подхода к отношениям с Россией. Мы не без интереса отслеживаем этот процесс, хотя и не испытываем в отношении него завышенных ожиданий – слишком велика в отдельных государствах ЕС идеологическая зашоренность и косность мышления в отношении нашей страны, даже в ущерб собственным национальным интересам. Впрочем, это их выбор, и они несут за него ответственность», – считает глава МИД РФ.