Пандемия в России близка к завершению

11.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Мир уже прошел самую тяжелую часть пандемии, и она постепенно идет к завершению.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» рассказал вирусолог, член-корреспондент РАН, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев, отвечая на вопрос, в какой стадии пандемии мы находимся сейчас.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Я думаю, в нисходящей стадии, потому что во многих странах нарабатывается иммунная прослойка. Мы уже знаем, что число людей, которые встретились с вирусом и выработали к нему иммунитет, намного выше, чем количество официально зарегистрированных случаев. Это справедливо для всех стран. И точно известно, что какая-то часть людей изначально была невосприимчива или практически невосприимчива к COVID-19, потому что имеет иммунитет после встречи с другими респираторными коронавирусами», – сказал Лукашев.

Он обратил внимание, что проводившееся в Германии исследование, показавшее, что у людей, которые имели клеточный иммунитет к коронавирусу еще до пандемии, — треть от всего населения.

«Точнее, треть от обследованной группы, но группа была довольно большая. Мы можем полагать, что и в России таких граждан треть. Но мы не знаем, что это значит на практике: эти люди не болеют вообще или болеют в легкой форме? Известно только, что у них есть клетки, которые способны узнавать и убивать свои клетки, зараженные коронавирусом», – отметил врач.

По его словам, вполне реально, что популяционный иммунитет сформируется в России к августу, а в мегаполисах — Москве, Санкт-Петербурге — этих сроком можно достичь и раньше.

«Даже если антитела исчезли, остались клетки памяти, и повторная встреча с инфекцией должна пройти легче. Тут опять же мы не имеем статистики, насколько легче. Даже при первом заражении многие случаи бессимптомные или очень легкие. Большая часть переболевших не заболеют вообще», – резюмировал Лукашев.