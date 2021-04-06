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06.04.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Кризис, Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
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Пандемия вскрыла всю хлипкость украинского недогосударства – эксперт

Новости Украины

Государственная система Украины настолько слаба, что она перестает работать при любом форс-мажоре, и это показала пандемия.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил аналитик альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не в вакцинации дело. Проблема в том, что хлипкость государственной системы Украины, вот эта вот очень хлипкая конструкция, она сбивается любым форс-мажором. Меня всегда пугал любой техноген, который может возникнуть, и с которым государство не сможет справиться. Я даже подумать не мог, что это может быть эпидемия!

Коронавирус очень четко показал, насколько система хлипка. Не медицинская, не система здравоохранения – она просто следствие всей государственной машины, которая не в состоянии справиться с вызовами сегодняшнего дня.

Поэтому не в вакцине дело, не в скорости вакцинации, а в том, что живя в Украине, ты не можешь быть уверен или ты совсем не уверен в том, что государству до тебя есть какое-то дело», – считает эксперт.

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