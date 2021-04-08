Пандемию на Украине не остановить. Для Зеленского она стала бизнесом

08.04.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

До тех пор, пока на Украине правит коррумпированная группировка «зелёных» слуг, победить пандемию коронавирусной инфекции в этой стране не удастся.

К такому выводу в авторской колонке для «ПолитНавигатора» приходит глава центрального исполкома ОД «Донецкая республика Алексей Муратов.

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По количеству новых заражений COVID-19 «незалежная» занимает первое место в Европе и седьмое в мире: за последние сутки ковидом заболели 15 415 человек, а 48 инфицированных не справились с болезнью.

На фоне ковидного коллапса министр здравоохранения Степанов заявил, что «европейское» государство не в силах обеспечить больным более 67 тысяч коек с кислородом.

То есть жителям Украины, заболевшим коронавирусной инфекцией в средней и тяжёлой форме, придётся или прощаться с жизнью, или приобретать кислородные концентраторы. Зе-оккупанты в борьбе за жизни людей самоустранились.

Отмечу, что действенных мер по борьбе с вирусом «зелёные» чиновники не предпринимают, а региональные Зе-локдауны – это очередная попытка «слуг» заморить население Украины голодом и уничтожить остатки малого и среднего бизнеса в стране.

Зе-чинуши не берут на себя ответственность за последствия для страны от введения «красных зон». Они отпасовывают вину за новую волну безработицы и безденежья украинцев региональным властям, которые закрывают предприятия и рынки. Таким образом, пан Зе обезопасил территорию вокруг офиса президента от очередных протестов украинцев. Зато в «красных зонах» пикеты местных жителей набирают обороты. Люди, оставшиеся без работы и средств к существованию, пытаются добиться от властей права выйти на работу, а также хотят узнать у региональных чиновников рецепт выживания без денег. Естественно, разговаривать с народом представители областных и городских администраций не намерены.

Сам же «гарант» Зеленский бросил предпринимателям из карантинных зон кость в виде 8 тысяч гривен, беспринципно полагая, что на эти деньги люди смогут прокормить семьи и оплатить космические счета за коммуналку.

На фоне проваленной вакцинации «гарант» Зеленский кичится заключением договора с американской фармацевтической корпорацией Pfizer о закупке 10 млн доз вакцин. Только когда в пылающую ковидом страну прибудет распиаренный чиновниками антивирус – не известно.

Обратная сторона показухи Зеленского о закупке вакцины и введения в «незалежной» очередного локдауна – повальная коррупция, которая процветает, как в высших эшелонах Зе-власти, так и в «ковидных» отделениях городских больниц.

Пандемия COVID-19 для «зелёных» чинуш стала очередным крупным бизнесом. К примеру, руководство киевской мэрии «борется» с коронавирусом, не забывая об утолщении собственного кошелька: 125 тыс грн из горбюджета были выделены подопечными Кличко на закупку медицинских масок. Интересно, что стоимость одной маски оценена в 2,5 грн при её оптовой цене – 2 грн. «Золотые» медицинские маски носят сотрудники Национального Банка Украины. В НБУ их закупают по 4 грн за штуку, за три месяца потратив на эти цели более 292 тыс грн. Отмывает деньги на средствах защиты и Кабмин Шмыгаля, закупая маски и перчатки по цене вдвое дороже, чем предлагают украинские аптеки.

Если отмывать бюджетные деньги на коронавирусе можно «на верху», то и руководство больниц не видит препятствий для пополнения собственных доходов за счёт эпидемии. К примеру, Центральная городская больница города Александрии закупила для медперсонала 500 респираторов по цене, в три раза превышающей их рыночную стоимость. Примечательно, что компания-поставщик средств индивидуальной защиты «Астор Медикал» была основана в январе 2020 года, но успела получить государственных заказов на сумму более на 70 млн грн.

Пандемия COVID-19 будет продолжаться на Украине до тех пор, пока Зе-чиновники не умерят свои финансовые аппетиты. А умерят ли?..

Тем временем в Донецкой Народной Республике успешно проходит вакцинация одним из лучших препаратов от коронавируса – российским «Спутником V», а количество инфицированных стремительно сокращается. Поэтому украинским гражданам, которые по прихоти Зеленского, ожидают зарубежные «чудодейственные» вакцины, рекомендую выдворить из страны своего горе-президента и обратиться за помощью к России. Ведь, в конечном счёте, украинское население спасёт только Российская Федерация. Чем раньше люди обратятся за помощью к России, тем на Украине будет меньше жертв коронавируса и Зе-режима.