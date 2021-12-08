Панджшерский лев 2.0

После стремительного краха поддерживаемого коллективным Западом правительства президента Ашрафа Гани к власти в Афганистане вновь, спустя 20 лет, пришло радикальное религиозное движение «Талибан». (Международная организация, включённая в Единый федеральный список организаций, признанных на территории РФ террористическими). Единственным оплотом демократических сил на территории страны остаётся Панджшерское ущелье, часть которого контролируется силами Ахмад Масуда и возглавляемого им Фронта национального сопротивления Афганистана (ФНС).

Проблема Масуда и его движения заключается в нехватке союзников. Сейчас он вынужден фактически в одиночку противостоять силам движения «Талибан». Однако потенциально Масуд и ФНС могут рассчитывать на поддержку сразу с нескольких сторон.

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Не следует забывать, что при всей своей кажущейся интернациональности, «Талибан» это, прежде всего пуштунское движение. Представители именно этой этнической группы составляют около 50% населения Афганистана. Ахмад Масуд же представляет не только своих соплеменников таджиков (23% населения) но и другие этнические меньшинства. Масуд уже обладает высокой степенью поддержки среди хазарейцев и афганских узбеков. Так, в горном Бамиане (130 км. от афганской столицы), где преобладают хазарейцы, проходили массовые митинги под промасудовскими и антиталибскими лозунгами.

В пользу Масуда может сыграть и тот факт, что северные соседи Афганистана – Узбекистан и Таджикистан, могут выступить в поддержку последнего оплота демократических сил в стране, которые представляет Масуд и его движение. В обеих бывших советских республиках, очевидно, имеют основания опасаться за судьбу своих соплеменников проживающих на территории Афганистана. Представители ФНС ещё в сентябре выступали с обвинениями талибов в этнических чистках, которые те проводили в Панджшерском ущелье, где большинство населения составляют афганские таджики. В том случае если подобные практики будут иметь продолжение, то Ташкенту и Душанбе будет сложно остаться в стороне.

Сам Ахмад Масуд, как и положено выпускнику британского университета, неоднократно заявлял о необходимости создания более децентрализованного правительства, и о фактической федерализации Афганистана. Идею о федерализации Афганистана по швейцарской модели выдвигал ещё отец нынешнего лидера ФНС Ахмад Шах Масуд.

В случае реализации этих планов регионы страны получили бы большую степень автономности, а этнические меньшинства больше прав и возможностей для своей защиты от тех законов, зачастую весьма сомнительных с точки зрения норм современного права, которые вводит правительство талибов. В августе Масуд отказался от предложения войти в сформированное талибами переходное правительство. В тоже время он не исключал такой возможности, если формирование правительства будет основано на демократическом принципе при участии всех этнических групп.

Запад, Россия и Китай также требуют от нового афганского правительства инклюзивности и предоставления «равных прав для женщин и девочек». Обуславливая, таким образом, признание нового афганского правительства с соблюдением прав человека.

Сейчас о какой-либо инклюзивности правительства Афганистана говорить не приходится. В действующее с 7 сентября 2021 года переходное правительство Исламского Эмирата Афганистан вошли почти исключительно представители пуштунского этноса. Исключения составляют два таджика и один узбек. Женщины в правительстве Афганистана предсказуемо не представлены.

Ахмад Масуд.

На данный момент Панджшерское сопротивление это единственное движение внутри Афганистана, которое может оказать действенный отпор талибам. А в перспективе, в случае своей победы, стать той силой, которая возглавит переход к реальной демократизации и федерализации этой страны.

И Запад и Россия, и соседи Афганистана вынужденно поддерживают контакты, с правительством талибов понимая, что на данный момент это реальная сила контролирующая страну, которая в состоянии обеспечить хотя бы какую-то стабильность. При этом мировые державы не спешат с официальным признанием правительства Эмирата.

Очередная большая война в Афганистане не выгодна никому. Но в первую очередь она будет иметь пагубные последствия для Старого света. Именно в Европу, по проверенным маршрутам через Турцию и Грецию хлынут потоки спасающихся от войны беженцев.